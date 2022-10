Veo catástrofe y tristeza en la vida amorosa de Gloria Trevi: La Güera de las Estrellas

"Mi Gloria Trevi, que es acuario... ella está vulnerable esta pasando por un proceso de desinflamación pero ella se va a recuperar físicamente", dice La Güera de las Estrellas al vaticinar el futuro próximo de la cantante.

Pero las buenas noticias terminan ahí porque hay una situación que no tiene que ver con la salud de Trevi y que le provocará muchos problemas.

"Lo que me preocupa de Gloria es que nuevamente la veamos a ver situaciones legales que tiene que ver con el fisco", dice la vidente.

Y explica el problema que ve en los astros para la cantante.

"Saturno, el planeta del karma, estña en retrogrado, lo que quiere decir que está mal aspectado y entonces lo que pensamos que se había solucionado, pues no, y eso le toca a Trevi, revivir situaciones del pasado donde van a hablar de su prestigio, vuelven a sacar ese tema que tanto tristeza le provocó".

Pero en el plano en el que hay más preocupación es en el amor, de acuerdo con lo que ve La Güera de las Estrellas en las cartas.

"Aquí lo que yo veo es que no está siendo totalmente feliz, aunque digan lo contrario, yo estoy viendo catástrofe, aquí está la Torre, hay tristeza, hay desamor. Por alguna situación karmática de su vida se ha sentido sola, ella va a decir que no que está feliz con su pareja pero no es así, incluso ella va hacer un viaje para recuperar la paz".

