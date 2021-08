'Ventaneando' se libró de contagios de COVID-19 y Pedro Sola reporta cómo se siente

Las alertas se encendieron el fin de semana tras darse a conocer que Pedro Sola dio positivo a COVID-19, aunque afortunadamente no tiene síntomas fuertes, sino una simple gripa.

'Tío Pedrito', como se hace llamar en redes sociales, resaltó que gracias a tener el esquema de vacunación completo anti Covid-19, sus síntomas son leves, y espera que en 10 días recupere su salud por completo.

"Cada rato me hago una prueba rápida de COVID, la semana pasada me ardió un poco la garganta y el médico me hizo la prueba y salió negativa. Como ya íbamos a empezar el programa, yo me la eché a la bolsa (el hisopo) en un sobre. Al día siguiente, en mi cuarto, veo el sobresito, lo saco y tenía una raya tenue", recordó sobre la línea que significa que era positivo. "Inmediatamente le hablé al doctor y me dio las instrucciones".

La vacuna lo ha protegido, sobre todo de no tener mayores consecuencias... "Hay que estar monitoreado de la oxigenación del oxígeno y de la fiebre 3 veces al día".

"Estoy gangoso, pero podría estar sentado ahí con ustedes", dijo bromeando a sus compañeros de 'Ventaneando', mientras Pati Chapoy informó que todo el equipo se hizo pruebas y resultaron negativos a COVID-19.

"En mí está el ejemplo de que vacunándose, uno libra este problema, con ciertas molestias, pero al final de cuentas, la gente que no se quiere vacunar... Estaba leyendo en la mañana la estadística y el 98% de las personas hospitalizadas no estaban vacunadas, qué importante es la vacuna", resaltó Sola.

Pedro Sola confirmó que se contagio de la nueva variante Delta. "Ni se te va el gusto ni el olfato, pero es 60 veces más contagiosa que la anterior, además flota en el ambiente, en el monóxido de carbono que uno exhala. A final de cuentas está uno expuesto".

