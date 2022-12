"Ventaneando cayó en la manipulación de mi papá": Alexa Hoffman

Alexa Hoffman, quien acusa a su padre, el actor Héctor Parra, de abuso sexual, publicó un video en Instagram para señalar lo que, en su opinión fue un acto de manipulación sucedido durante el programa "Ventaneando"

"Hoy en Ventaneando, mi papá les mandó un mensaje desde el Reclusorio Oriente y mi hermana también, unos regalos hechos a mano y eso me pegó mucho porque es algo que también me pasó de chiquita. Esa es su manera de manipular", dijo Alexa Hoffman.

Alexa es hija de Ginny Hoffman, quien la ha apoyado en el proceso legal en contra de Héctor.

"Lo que meda impotencia es que caigan en eso porque han juzgado como he llevado mi proceso... y pues si una niña de seis años que era su hija cayó (en la manipulación) entonces cómo pueden juzgar ustedes que tambien cayeron en su manipulación".

En el video hay un momento en el que Alexa exclama: "ay qué impotencia".

Durante el proceso, Daniela Parra, también hija de Héctor, ha defendido a su padre, asegurando que es inocente y se ha hecho cargo de los gastos legales que ha representado el caso, el cual comenzó en 2021 con el arresto del actor.

Alexa Hoffman, en su video publicado con motivo de los regalos que mandó Héctor, señaló:

"Lo hago no solo por mí, sino por los miles de mensajes de niñas que me han mandado pidiendo ayuda y con impotencia de que no les crean y hagan lo mismo que ustedes… creerle y apoyar al agresor".

Sigue el chisme:

Todo sobre Héctor Parra, el actor acusado de abuso sexual por su hija y que está en bancarrota

Caso Héctor Parra: Inició el juicio y la hija del actor recuerda que hay "justicia divina"