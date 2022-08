Vanessa Oyarzún 'La Vecina' apenas logró embarazarse y ya sueña con otro bebé

Después de postergar por años el sueño de convertirse en mamá, Vanessa Oyarzún “La Vecina” espera finalmente a su primer hijo, logrado por inseminación artificial, con apoyo de su pareja desde hace cinco años. Con cuatro meses de embarazo, la comediante de 46 años nos cuenta cómo le ha ido en esta etapa, iniciada luego de vencer al cáncer de tiroides. También nos confesó sus miedos y reveló que tras la llegada de Andrés Leonardo, como llamará a su primogénito, buscará inmediatamente al segundo bebé.

¿Cómo te va en el embarazo? ¡Muy bien! Estoy contenta porque ha sido muy placentero, no he sufrido achaques; sólo una noche tuve náuseas. El bebé ha sido noble y muy cooperador conmigo.

Tienes cuatro meses de embarazo, ¿ya te cayó el veinte? ¡No, todavía no me la creo! Hace apenas una semana empecé a sentir sus movimientos, que son muy suaves, y es maravilloso, algo espectacular…

¿Qué sentiste cuando te confirmaron la noticia? Pensé que Diosito me había escuchado; le agradecí a él y a la Virgencita de Guadalupe porque fue una decisión que había postergado y me daba mucha frustración pensar que, algo que siempre había deseado, no lo iba a lograr simplemente por mi indecisión.

¿A qué te refieres? A que no me había dado el tiempo o no había sido lo suficientemente valiente para tomar la decisión antes, porque nunca tuve problemas de fertilidad. Me frustraba mucho que, por cobarde, no había podido realizar mi sueño, pero cuando me dijeron que todo estaba bien y que el bebé se había logrado estaba feliz y agradecida con Dios y con la vida de darme esta oportunidad.

¿Qué te daba miedo? Tener un hijo es una responsabilidad muy grande, y me daba miedo adquirir ese compromiso. Estoy sola en México con mi mamá, y ella también es mi responsabilidad; pensaba: “¿Qué voy a hacer si las cosas en mi relación no funcionan? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar?”. No quería tener un hijo de guardería o que me lo cuidara y educara una nana; me agobiaba mucho eso y no me sentía preparada.

¿Los doctores te han mencionado algún tipo de riesgo debido a tu edad? Siempre he gozado de muy buena salud. Mi ginecólogo, Adrián Martínez, está gratamente asombrado de lo bien que me he sentido con el embarazo y que no he tenido problemas de ningún tipo. También ha influido el hecho de que nunca tomé anticonceptivos ni nada de eso, me he cuidado siempre con preservativos, y en los últimos años, con dispositivo.

¿Qué ha sido lo más difícil hasta el momento? El hecho de aceptarme porque, por más que yo decía: “Quiero estar embarazada”, “Quiero un bebé”, no me visualizaba así, con kilos arriba y la barriguita. Sé que es parte del proceso, es momentáneo.

¿Temiste perder tu figura? ¡Sí, tuve mucho miedo! Hay momentos en los que digo: “Me voy aponer esto (de ropa)”, y luego veo que ya no entro. Ya estoy con una nutrióloga que lleva mi alimentación, y estoy practicando natación. Estoy segura de que, después de que nazca Andrés Leonardo, voy a recuperar rápido la figura.

¿Cómo te fue en tu primer ultrasonido? ¡Muy bien! Bendito Dios, mi bebé viene bien. El doctor piensa que va a ser muy grande porque ha crecido más de lo que le corresponde a sus semanas.

¿Por qué decidiste ponerle ese nombre? Me encantó, es un nombre con mucha fuerza, personalidad; también decidí ponerle Andrés porque mi segundo nombre es Andrea.

¿Cómo ha vivido tu pareja esta etapa contigo? ¡Súper bien! Es un bebé muy deseado por los dos; lo planeamos desde hace muchos años, así que estamos muy felices con la llegada de Leonardo.

¿Piensan tener otro bebé o sólo se quedarán con él? Si todo sale bien y la vida me lo permite, inmediatamente encargaré el segundo. Eso dependerá de que me vaya bien en el parto, de que sea natural; si es cesárea me retrasaría un par de años más y ya sería complicado.

¿Recurrirás de nuevo a la inseminación artificial? Por supuesto. Además, el hecho de lograr un embarazo por medio de una inseminación in vitro te da la certeza de que tu bebé viene bien y sano, ya que hay estudios que le realizan al embrión antes.

¿Cuánto has gastado para hacer realidad tu sueño? ¡Ya perdí la cuenta! (risas). Es muchísimo dinero, pero es un gasto que bien vale la pena. ¿Ya tienes todo listo para su llegada? Estoy en los preparativos, en la decoración de su recámara y todo eso.