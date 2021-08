Vanessa Guzmán contra las críticas por su aspecto: "No voy a permitir ese tipo de abuso"

Hace 25 años, Vanessa Guzmán representaba a México en Miss Universo como la mujer más hermosa de las tierras aztecas; su esbelta figura y sus perfectas medidas la llevaron a estar en el top 6 en la competencia. Ahora, la actriz dejó a un lado la corona para levantar pesas y perseguir una meta pendiente: participar profesionalmente en el fisicoculturismo.

Desatando un verdadero torbellino en redes sociales, la oriunda de Chihuahua reapareció luciendo un cuerpo totalmente distinto, con bíceps y tríceps totalmente marcados que denotan una formación física envidiable, con la que pudo ganar tres medallas en la competencia Vallarta Body Fit, celebrada en Puerto Vallarta el pasado 31 de julio. En exclusiva conversó con TVyNovelas sobre la nueva faceta que desarrolla a sus 45 años.

Participaste en un certamen de fisicoculturismo y ganaste, ¿cómo fue la experiencia? "Se planeó que mi primera competencia profesional fuera aquí en México, y es por ello que decidí participar en el Vallarta Body Fit, aprovechando que estoy cumpliendo 25 años de carrera artística, en la que me di a conocer en un certamen de belleza como el Miss Universo, y 25 años después estoy arriba de un escenario en otro certamen con un bikini verde para hacer honor a esos 25 años. Estoy feliz de haber participado en la competencia y haber obtenido estos triunfos, como lo son dos primeros lugares en mi categoría bikini clase C, un segundo lugar en Overall, en el que participan los ganadores de todas las categorías, y otro tercer lugar en otra categoría: novata.

Vanessa Guzmán



¿Estabas confiada en la victoria? "No, pero uno debe estar confiada del trabajo que hace; yo estaba muy tranquila de la preparación que tengo, estoy trabajando de la mano del mejor de México, que es Óscar Domínguez, de Chihuahua, y quien ha llevado a atletas a ganar en competencias internacionales, entonces, estoy muy contenta de pertenecer a su equipo. Yo sabía que teniendo su preparación, y con mucha disciplina, constancia y motivación de mi parte, sin salir de mis objetivos en la preparación física y nutricional, se podían lograr buenos resultados porque mi cuerpo responde bien y yo tengo muchos años de entrenamiento previo, pero no es para confiarse, porque así como yo, hay 20 más que hicieron exactamente lo mismo.

¿Cómo fue tu preparación? "Yo dejé a medias la preparación para una primera competencia por la última telenovela que hice, Soltero con hijas; cuando terminé de grabar, intenté prepararme por segunda vez, pero me dio COVID y se suspendió la preparación. Al terminar de recuperarme del contagio, tomé la decisión de que sí iba a competir, fijamos el certamen de Vallarta como la primera competición, y toda la preparación profesional comenzó seis meses antes. Entré en un régimen de alimentación y entrenamiento muy riguroso de fisicoculturistas profesionales que tiene que ver mucho con la constancia; un día que no hagas las rutinas o rompas tu dieta, lo único que se hace es entorpecer el proceso, y es fatal cuando estás en vísperas de una competencia.

¡Qué bueno que te decidiste! "Sí, le pusimos fecha, porque si no, nunca me iba a decidir, pero siempre con la idea de que si surgía un proyecto de televisión, mi prioridad era mi carrera como actriz; entonces, mientras se pueda, lo vamos a seguir haciendo cuidando físicamente todos los parámetros y rangos físicos para no perder esteticidad a la hora de que me necesiten para un proyecto.

¿Es decir que tu carrera como actriz no está a un lado? "Para nada, esto es cien por ciento un complemento, mi carrera como actriz es mi prioridad, por eso es que decidí participar en esta categoría, porque físicamente, y a nivel muscular, es la que menos masa requiere, menos volumen, entonces, es muy fácil retomar un cuerpo sano, atlético, como cualquier actriz que pueda hacer este ejercicio; si mañana como actriz tengo que romper con este esquema y hacer un personaje un poco más robusto, lo voy a hacer con toda la dignidad, mientras el proyecto lo valga y sea algo que deje huella en mi carrera. Me considero multifacética en ese aspecto, y no soy de las que se casa con un físico porque me guste; ante todo soy actriz, y si para hacer un personaje hay que transformarse, lo haré muy dignamente.

¿Era una meta pendiente o un sueño participar en este tipo de competencia? "Una meta pendiente, porque hace muchos años tuve la ilusión y no se dio; a veces no estás rodeado de las mejores personas que te impulsen o apoyen para este tipo de locuras, hay prioridades, y se tiene que ver qué momento de la vida es el idóneo. Mi carrera actoral es prioridad, y hubo momentos en que tenía que anteponer eso y se debe aprender a decir que no, pero el tiempo se dio; siempre estuve consciente de que si surgía un proyecto frenaba la preparación, y si no, pues ya me quedé con el cuerpo (risas).

Bien dicen que todo pasa por algo... "Así es, también fue el poder demostrarles a mis hijos que si quieres, se puede. Estamos creados para lograr muchísimas cosas en la vida y el límite nos lo ponemos nosotros; el cerebro y el cuerpo es una máquina que tú manejas. El deporte me encanta, me hace feliz y vivo a plenitud esta faceta con mi familia.

Has sido blanco de muchas críticas en redes, ¿cómo te defiendes? La vida me ha enseñado que al final del día no le vas a dar gusto a nadie. He aprendido que primero soy yo, después yo y por último yo; si yo no estoy bien, los demás no estarán bien; si yo no estoy bien, mis hijos no van a estar bien. Tengo que hacer de tripas corazón lo que sea necesario, porque tengo que demostrarles que en la vida las cosas no son fáciles y que hay que sabértelas ganar. Esas medallas no me las regalaron, me partí el lomo trabajando todos los días.

"El que la gente me critique no tiene por qué tumbarme de mis objetivos, no me harán caer, pero lo único que no permitiré son las agresiones y las ofensas, por eso he venido trabajando con un hashtag en redes sociales de “no al abuso de opinión”, porque una cosa es que haya libertad de expresión, y otra es cruzar la línea del respeto;todos podemos expresarnos, pero no debemos faltarnos el respeto.

Hoy en día pasa mucho esto en las redes... Sí, y lamentablemente, muchos compañeros del medio artístico permiten esta situación y prefieren quedarse callados; yo no. El hecho de que seamos figuras públicas no quiere decir que tienen libertad de agredirnos, no somos piñatas y no debemos aguantar. Esas personas que te ofenden hay que exhibirlas porque son abusadores, y no voy a permitir ese tipo de abuso en los términos que sean. Hoy aguanto yo, pero mañana pueden ser agredidos mis hijos".

