¡Van tras él! Se unen las ex de Álex Perea para denunciarlo por violento

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se destapó un caso estremecedor: Álex Perea fue señalado por presunta violencia en contra de la mujer. Esta situación que dio a conocer la actriz Lorena García, amiga de una de las afectadas, es cada vez más delicada, pues, al parecer, hay más presuntas víctimas del actor y no se quedarán sólo con la denuncia pública.

De acuerdo con información que llegó a la oficina de TVyNovelas, las actrices Isabel Burr y Ligia Uriarte, quienes sostuvieron una relación sentimental con Perea, además de otras mujeres cuya identidad hasta el momento se desconoce, procederán legalmente contra el actor por violentarlas física y verbalmente.

“NI UNA MÁS”

Todo inició cuando la actriz Lorena García denunció en sus redes sociales que el actor era un “golpeador de mujeres y un maltratador”, y luego aclaró que ella no era la víctima, sino una de sus amigas más cercanas: Isabel Burr, quien mantuvo una relación sentimental con Perea hasta hace poco.

Ese mismo día, 8 de marzo, Burr alzó la voz en sus redes sociales, confesó que había sido víctima de violencia: “Finalmente todas somos una sola voz, la agresión física y verbal que recibí es un ejemplo claro de que el miedo a hablarlo y compartirlo paraliza. Ninguna mujer merece recibir abusos de ninguna índole. Aplaudo a todas esas voces que están siendo escuchadas y a las personas que están en proceso de hacerlo. Las alertas rojas que dejamos pasar pueden terminar en situaciones devastadoras. Gracias las mujeres que me han dado la fuerza para hacerlo. Ni una más”.

Sin embargo, por destapar esta noticia que se ha vuelto viral, Lorena ha recibido amenazas de muerte, confío a TVyNovelas nuestra fuente, quien prefirió guardar el anonimato por seguridad. Eso sí, dejó claro que Lorena, efectivamente, vivió de cerca lo que le sucedió a su amiga Isabel, y que Perea, con su comunicado, “sólo está dando patadas de ahogado”.

¿MÁS VÍCTIMAS?

La publicación de Lorena fue respaldada por Scarlet Gruber y Ligia Uriarte. Esta última tuvo una relación con Álex y escribió: “No me lo contaron... lo viví y ya es suficiente”.

De acuerdo con información proporcionada a nuestro medio, lamentablemente,

Perea “golpeó y le hizo mucho más a Ligia”. De hecho, la actriz había denunciado al actor en el 2020, pero no prosiguió con el caso por miedo. Es por ello que ahora, tanto Isabel como Ligia, han decidido apoyarse, alzar la voz y unir fuerzas en una demanda colectiva contra el actor.

¡SE DEFIENDE!

• Después de las delicadas acusaciones en su contra, Álex Perea se pronunció en su Instagram con el mensaje: “Es sumamente triste ver que una persona enojada es capaz de hacer para destruir, no es posible que a estas alturas la gente señale y difunda sin saber. Nunca había conocido a una persona con tan poca calidad ética y moral, no es una cuestión de creencias, sino de hechos, ya que en cada historia hay dos versiones muy diferentes. La difamación es un delito penado por la ley. Yo viví situaciones sumamente desagradables de violencia, y alertas rojas a las cuales hice caso omiso. Yo no planeo hablar al aire, a la ligera, ni destruir, por respeto a esa persona y a mí mismo. Ése no soy yo”, escribió.

• El viernes pasado, el actor también compartió un video en su red social, en el que aseguró que no es un hombre violento y que jamás ha tenido un problema en ninguna producción donde ha trabajado, pues siempre ha sido un buen compañero.

• Asimismo, destacó que no conoce a la amiga de Isabel Burr. “En la madrugada del 9 de marzo me enteré de que alguien que se llama Lorena García asegura en Instagram que yo agredí a una mujer, cuando le preguntan si ella es la víctima, responde que no, sino una amiga y que lo vivió de cerca, se lo digo a esta persona directamente: no te conozco, nunca te he visto en mi vida”.

• El actor también aclaró que en las acusaciones que realizaron las supuestas víctimas nunca mencionaron su nombre. “…la misma Isabel sube una historia en su Instagram hablando sobre la violencia que vivió como mujer, en la cual jamás me menciona a mí como su agresor, eso fue inferido por las redes”.

• En el video, Perea además mencionó que se ha criado entre feministas, su madre y su hermana, y que su papá es hijo de un matriarcado y que “las mentiras, las insidias, las difamaciones dañan el honor y la dignidad de las personas”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!