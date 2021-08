Valentina, hija de Andrea Noli, revela si quiere conocer a su papá Jorge Salinas

La hemos visto crecer, pero ahora que es una adolescente con ánimos de incursionar en la actuación, Valentina Noli reveló como nunca antes si quiere conocer a su papá, Jorge Salinas.

La hija de Andrea Noli habló con las cámaras de 'Ventaneando' sobre el tema que la ha perseguido desde que nació, pues Jorge Salinas nunca ha sido parte de su vida ni su crianza.

La jovencita dijo que ni sufre ni le preocupa por tener contacto con su padre biológico: "No es como que me voy a morir si no lo hago, pero tampoco me vendría mal si pasa, ¿sabes? O sea, no es algo que necesite, claramente no lo necesito, pero no sé, no es como que lo piense todos los días; no es algo que esté en mi mente todo el tiempo, pero si se da la ocasión, sí, y si no, pues no pasa nada".

A pesar de ser un tema complicado, Valentina Noli dijo que no le molesta que le pregunten: "La verdad no tanto, creo que no han llegado las personas a hacerme sentir incómoda en esta situación, mi mamá siempre ha estado ahí para protegerme de todo".

Y es que Andrea Noli es quien se ha hecho cargo de la adolescente, por lo que Valentina la admira por completo: "Es la mujer más fuerte que conozco, es un ejemplo a seguir, yo quiero ser como ella cuando esté grande, es una mujer muy fuerte, ha pasado muchísimas cosas, y siempre ha tenido una buena cara al respecto, o sea, sí hay momentos difíciles, pero siempre lo solucionamos".

Valentina sorprendió al revelar que tiene contacto, vía Instagram, son su media hermana Gabriella Cataño, y también porque confesó que sí le gustaría incursionar en la actuación.

"Sí me llama bastante la atención, sí me gustaría dedicarme a eso, más que nada ahorita tengo curiosidad, quiero probar de todo, claro, que también tengo otras opciones. Me llama la atención el Marketing Internacional, Administración de empresas, Periodismo también, yo estoy abierta a todo ahorita".

Jorge Salinas sigue casado con Elizabeth Álvarez, con quien procreó a los mellizos Máxima y León. Además, tuvo a Valentina (con Andrea Noli), a Gabriella (con Adriana Cataño); así como a Emilio y Santiago (producto de su relación con Fátima Boggio).

