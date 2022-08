"Vacío, abandono, ausencia"... Raúl Araiza se sincera tras volver de rehabilitación

Durante varias semanas no vimos a Raúl Araiza en el programa 'Hoy', y aunque algunos de sus compañeros tampoco estuvieron porque se fueron de vacaciones, él fue a enfrentarse consigo mismo en rehabilitación para superar el alcoholismo.

Este lunes 22 de agosto fue honesto sobre el asunto y comentó: ¿Cuándo pedir ayuda? Lo que te dice el alma, es cuando quieres dejar de sufrir. El sufrimiento te lleva a pedir ayuda. Puedes tocar fondo en cuestión de emociones y lo que quieres es no sentir. ¿Cómo no sientes? Adormeciendo esos sentimientos, hay gente que se lo come, se lo fuma, se lo bebe, el chiste es no sentir, porque no hay un autoconocimiento".

Compartió que por su labor en televisión, siempre tiene que dar su mejor cara, aunque en el fondo esté el sufrimiento: "Este trabajo, tenemos diferentes temas emocionales pero lo que tenemos que hacer aquí es dar una buena cara, sonriendo a nuestro público, y tapando los que realmente tenemos".

Al hablar de lo que lo llevó a beber, Raúl Araiza se sinceró: "El vacío que yo tenía, es ausencia. Es abandono de padre, y como lo decían ahí (en el lugar donde estuvo), la fantasía de todo adicto es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, mi padre fue un hombre que no sabía expresar su amor".

Recordó que tiene heridas de su juventud, que intentó callar con el alcohol: "Tengo contacto con la sustancia y dije 'de aquí soy'... Me dio expresión, ser extrovertido, bailar, jugar...".

Araiza también dijo ante la cámara, para quienes padecen de la misma situación: "No estamos solos, siempre lo dice mi Andy, tampoco es para caer en conmiseración, en 'soy víctima' y manipular desde ahí. Hay que pedir ayuda si no quieres sufrir, hay centros o terapias o lo que quieran, porque el chiste es no tragártelo, porque cuando explota, ya acabaste con todo".

A pesar de todo, Raúl comentó que el alcoholismo es una "bendita enfermedad porque por medio de ella, me conozco hoy".

Arropado por sus compañeros, varios le expresaron su apoyo, como Andrea Legarreta: "Estamos muy orgullosos de ti. Cada vez que has tomado una decisión, las veces que sea necesario, vamos a estar contigo siempre, estamos orgullosos de ti. Siéntete orgulloso, amado, y debes saber que no estás solo".