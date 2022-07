VIDEO. Leonardo García no sabe nada de su papá ni de su intención de suicidarse: "Cada quien su vida"

Leonardo García está enfocado en su carrera y en el estreno de su película "Gol de Plata", en la que interpreta a un director técnico argentino: "Viví un tiempo allá y me gusta ser camaleónico para hacer mis personajes", dijo al explicar cómo construyó el acento sudamericano.

Este trabajo lo ha absorbido de tal manera que no ha tenido tiempo para enterarse de lo que le sucede a su padre, Andrés García, cuyo estado de salud se ha deteriorado visiblemente desde hace un mes a causa de la cirrosis.

"Vengo de Sudamérica, de promocionar la película y no estoy enterado de nada, cada quien su vida"

Al preguntarle is tiene algún distanciamiento con su padre, el actor, reiteró que en los últimos meses ha estado muy poco tiempo en México y por tanto no puede opinar de algo que no conoce.

"Vengo llegando, de promocionar la película. Ni enterado estoy, no lo he visto yo no me meto en esos canales", dijo al referirse al reto a duelo que Andrés García le lanzó a Roberto Palazuelos.

El pasado fin de semana, Andrés García, de 81 años, le aventó a Palazuelos un reto para batirse a duelo en la plazuela central de Acapulco. La relación entre ellos ha ido de la fraternidad (incluso Andrés dijo que le heredaría todo su patrimonio) al rencor.

"Yo soy otro canal. Cada quien tiene su vida, su canal".

Llegó un momento en que Leonardo, agotado de que le siguieran preguntando sobre su padre, señaló: "¿Van a seguir hablando de eso o de mis proyectos? Yo no me meto en la vida de nadie"

Al mencionarle que Andrés García ha declarado que piensa en el suicidio, Leonardo señaló:

"No sé... pues cada quien su vida".