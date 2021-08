VIDEO: Este es uno de los secretos de Marjorie de Sousa para lucir bella

Mientras la vemos guapísima en 'La Desalmada', Marjorie de Sousa compartió los secretos de su belleza y cómo le hace para lucir tan fresca.

En sus historias de Instagram compartió cómo le aplicaban un tratamiento para el cuero cabelludo, con el que reforzó su melena luego de aplicarle tintes y utilizar artículos como tenazas.

"No duele como tal", compartió Marjorie, quien también mostró cómo le aplicaban un tratamiento en los ojos, para estirar la piel de la zona.

"Es para quitar esa expresión de cansancio en los ojos", dijo la actriz, quien mencionó que así se cuida de las secuelas de los llamados tan extensos de la telenovela.

Así, Marjorie da cuenta de que se da tiempo para todo. No solo trabaja en las grabaciones de la exitosa telenovela con Livia Brito y José Ron, sino que también está al cuidado de su hijo Matías, el pequeño que no puede ver a su papá Julián Gil.

Hace unas semanas, nos contó cómo le hace: "Este es el tercer proyecto que me toca siendo mamá y ya sé cómo dividirme. En estos días me metió un dinosaurio en la maleta para que me cuidara. Como todavía están las clases en línea, eso me permitirá llevarme la computadora para que él pueda cumplir con las escuela. No sé cómo uno hace, pero al final nos las arreglamos".

