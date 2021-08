VIDEO: Berth OH, el youtuber que veremos en 'El Retador' tiene un pasado oculto en Televisa

Tiene casi 10 millones de suscriptores y se ha posicionado como uno de los youtubers más queridos en México, además de ser empresario y padre de familia, pero Berth Oh pronto llegará a Las Estrellas con 'El Retador'.

Es parte de los conductores del nuevo programa de talentos conducido por Consuelo Duval, pero su llegada a Televisa no es algo nuevo. De hecho, él surgió del CEA, Centro de Educación Artística Eugenio Cobo, donde se preparó como actor.

"Tenía como 6 o 7 años que no visitaba estos pasillos", dijo recientemente en una entrevista para Las Estrellas, donde recorrió el lugar donde estudió con quienes ahora brillan en las telenovelas, en la misma generación de Claudia Martin, David Palacio, Emmanuel Palomares, Eva Cedeño, Oka Giner.

En los salones del CEA conoció a Cristina Dacosta, su actual esposa y madre de su hijo.

"2012 fue el primer año que hice audición para el CEA, pero recuerdo que no quedé llegué al segundo filo y no fui seleccionado, así es que me tuve que preparar para el siguiente año que fue cuando quedé seleccionado", contó.

"Recuerdo ser un chaval caminando por estos pasillos viendo a todas las celebridades con ganas de poder trabajar acá y hoy se está armando", dijo como si fuera un secreto oscuro de su pasado.

De hecho, hizo algunas apariciones en 'La Rosa de Guadalupe', que ahora que es youtuber famoso, recuerda con gran humor.

Berth Oh será 'El Informante' en 'El Retador, pues aconsejará y dará información al Campeón para que decida si acepta o no enfrentarse a un duelo a muerte con su retador.

