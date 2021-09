VIDEO: Así reveló Natalia Téllez el sexo de su bebé en 'Netas Divinas'

Natalia Téllez vive una de las etapas más felices con el embarazo que recientemente confirmó en redes sociales, pero en 'Netas divinas' ya reveló el sexo del bebé que espera.

Durante la transmisión del programa en Unicable, las conductoras Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magún no cabían de la emoción ante el embarazo de Natalia, y la motivaron a hablar del tema.

Así, descubrimos que Téllez tiene pensados varios nombres: "Nos gusta Emilia, Lucía y Miranda". Y es que al romper el globo que reveló el sexo, supimos que espera a una niña.

Natalia recordó que su papá ya compró una cuna, y que su perro, 'Güero', le dio señales del embarazo antes de hacerse la prueba. "Es tosco, es muy grande y hermoso... El día anterior de la prueba, se recarga y pone su trompa arriba de mi abdomen, él ya sabía que estábamos embarazados".



La presentadora confesó que no tenía mucha confianza en quedar embarazada tan pronto y sin complicaciones. "Fue muy rápido y yo tenía tres proyectos... Pensé que embarazarme me tomaría un año o dos, no sabía mucho porque mi hermana no tiene hijos y a mi mejor amiga le costó embarazarse".

