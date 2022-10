Una "mushasha shula" trajo de vuelta a Espinoza Paz y él nos cuenta todo

Un pleito legal y un inusitado éxito en Colombia se conjugaron y marcaron a Espinoza Paz el camino que debía seguir su carrera en los últimos cuatro años, durante los cuales precisamente tanteó el terreno en aquel país, ausentándose del nuestro. Y es ahora también la popularidad de uno de sus temas, La mushasha shula, lo que lo trae de vuelta a México con renovados bríos y una perspectiva distinta de cómo capotear su trayectoria ya sin el yugo de su exrepresentante, Martin Fabian.

“LA MUSHASHA SHULA LA ESCRIBÍ PENSANDO EN QUE FUERA UN FENÓMENO”

Se especuló mucho durante esta pausa, se te hacía ya incluso en el retiro, ¿qué pasó realmente? Tuve un problema de casi cuatro años con mi mánager, porque llevas una canción y te dicen que hay una carta que establece que no pueden tocarla; otros aceptan tocarte, y llegan cartas de abogados. Eso te roba energía y dejas de ser tú. Y luego, cuando se terminó ese problema, por alguna razón empecé a pegar en Colombia, y alguna vez alguien me dijo: “Si quieres pegar bien allá, no lo puedes soltar, necesitas ir y atacar, pero bien”. Así que me fui y trabajé duro allá, haciendo conciertos cada fin de semana; y ahora, sin forzarlo, La mushasha shula me hace tener más presencia y estoy aprovechando.

Y es un fenómeno… La escribí pensando en que pudiera pasar eso, pero pasaron cuatro años y nadie la vio ni se dio cuenta. Ahora que alguien la descubrió, me llena de emoción y alegría. Me siento muy feliz, agradecido con la gente; hago música para divertirme, para pasarla bien y siempre pensando en que funcione. No siempre pasa, pero cuando funciona y hay recibimiento especial de la gente, es grato. Siempre tiro buena energía, porque el público me recibe igual.

¿Qué enseñanza te dejó esta ausencia de México? ¿Qué diferencia hay entre Colombia y nosotros? Casi no hay diferencia, porque allá también les gusta mucho el tequila y el mariachi. Sí extrañas al público mexicano, lo reconozco, pero recién regresamos a la Arena Ciudad de México, al Auditorio Telmex, a la Arena Monterrey… Ahora vamos a Chihuahua, Morelia, Veracruz, Sinaloa y Sonora para retomar esos conciertos que hacía antes y que, por estar en Colombia, no puse atención en hacer música para México. La mushasha shula me jaló las orejas y me dijo: “No te olvides de tu país”, entonces, aquí andamos dándolo todo.

Con este tema incursionas en un género más bailable que a muchos no les ha gustado, ¿tú cuál disfrutas más? A mí me gusta mucho el mariachi en bolero, en ranchera, en cumbia… Siempre hago de todo, me gusta experimentar. Acabo de producir temas de country, sólo me falta grabar la voz; esas canciones van a funcionar porque es una fusión de country con mariachi.

¿Es fácil para ti exponer tus vivencias al público a través de la música? A veces no es fácil, pero la gente siempre se identifica con todas las canciones que hablan de despecho, porque en algún momento todos hemos tenido problemas en el amor y siempre hay una canción que nos ayuda a decir algo.

¿A ti te ha ayudado hablar de esto en cada uno de tus temas? Me ha ayudado a platicar mis historias, porque nunca le he guardado rencor a ninguna de mis parejas por las cosas que hemos vivido, ni las he ni me han ventaneado. Al final, ha sido una experiencia bonita conocer a cada una de esas personas que me han regalado música, y aunque a veces soy muy reservado, me expreso en casi todas las canciones. En mi vida personal hablo poco, pero en las canciones siempre digo todo.

No has expuesto a nadie, pero tampoco te han expuesto ni hablado mal de ti… No, porque me sé alejar a tiempo. No me gusta herir personas ni que me hieran; siempre he creído que todos somos buenas personas, pero a veces nuestras relaciones pueden cambiar, puedes tener una pareja que es una gran persona, pero conmigo no se entendió, y eso no la hace mala persona. Soy bueno para entender esa parte de las relaciones.

