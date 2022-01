Una miente y la otra es frontal: Las verdades detrás de Chiquis y Rosie Rivera

Si amas a los Rivera, por favor no leas esto... Pero tampoco si los odias, porque no voy a decir eso que quieres escuchar; vamos a analizar de forma imparcial y objetiva a dos de los miembros más polémicos de la familia. No terminaba la primera semana de enero, y los Rivera ya eran dueños de los titulares más importantes de la prensa nacional y de casi toda la prensa de habla hispana, pero no por motivos que nos puedan alegrar, sino todo lo contrario, por motivos que nos preocupan: pleitos, enojos y una discordia que parece no sólo ser un tema de dinero, sino un resentimiento de muchos años. Mi trabajo es ser imparcial, aclarando que lo puedo analizar debido a que no tengo una amistad con ellos ni una relación de trabajo, ya que, si las hubiera, habría un conflicto de intereses.

LOS HECHOS

Jenni Rivera dejó una herencia de 25 millones de dólares, la cual ascendería por la venta de discos y regalías tras el accidente fatal donde perdió la vida de forma inesperada para todos.

Jenni decidió dejar fue-a de su testamento a su hija mayor, Chiquis, y se dice que la decisión fue a raíz de que ésta supuestamente se involucró con Esteban Loaiza, quien fuera esposo de la Diva de la banda, hecho que jamás fue corroborado; por otra parte, se indicó que sus hermanos menores recibirían su parte hasta que cumplieran 25 años.

Rosie Rivera, quien por mucho tiempo administró la fortuna de Jenni, nació el 3 de julio de 1981, es la hermana menor de la intérprete de a cambio de qué y, curiosamente, es muy cercana de edad Chiquis rivera, quien tiene 36 años.

Ambas... Rosie y Chiquis están buscando hacerse de un nombre propio y no depender de la figura de Jenni Rivera toda la vida; sin embargo, lo traen hasta en el apellido.

Ambas se han hecho cirugías estéticas, lo cual habla de esta búsqueda de aceptación hacia ellas mismas y los demás.

Las dos son mujeres a las cuales les gusta la atención; quiá la forma de captarla es muy distinta, pero las dos disfrutan la polémica.

EL ANÁLISIS DE ROSIE Y CHIQUIS tras los videos que compartieron

ROSIE

"Es astuta, sagaz y con grandes dotes persuasivos, por eso ha usado la palabra “manipuladora”, que no necesariamente tiene una con- notación negativa, pero sí nos habla de su capacidad de convencimiento y de una gran inteligencia. Se escuda en temas religiosos con tal de evadir una respuesta concreta. En el video parpadea mucho, eso es indicador de mentira, habla muy despacio y levanta la ceja cuan- do dice que la verdad no se tiene que defender, ¿por qué nos desafía?".

CHIQUIS

"Chiquis es apasionada y visceral, hace lo que su corazón le dicta, no esconde su estado de ánimo y es muy intensa. Contrario a Rosie, en el video sus respuestas son contundentes y frontales; vemos que exhibe mucho los labios y entrecierra los ojos del enojo que tiene. Se toca la frente a manera de hartazgo y enojo. Está sorprendida y se siente impotente."

