Una "gaviota", Claudia Ramírez y lo que dijo de Angélica Rivera

Hay famosos que escriben algo en redes sociales pero pronto borran cualquier evidencia, pero no es así con Claudia Ramírez, quien publicó un controvertido mensaje y además de sostenerlo, lo reitera.

Se trata de una mención indirecta a la ex primera dama de México, Angélica Rivera, a quien le dicen 'Gaviota' desde que protagonizó la telenovela 'Destilando amor', en donde su personaje era conocido con ese mote.

"Pobre, ha de ser muy feo que te llamen así... por lo menos, las gaviotas son hermosas", escribió Claudia Ramírez, por lo que de inmediato se generó un escándalo que la llevó a aclarar a qué se refería.

Para empezar, sostuvo que ella sí escribió el mensaje: "Siempre he sido muy congruente con lo que digo y con lo que hago, y jamás diría ‘Ah, no lo hice, no lo vi’. Pues ahí está escrito, ¿qué más?”.

En entrevista con 'Sale el sol', explicó: “Tampoco te puedes enganchar, porque me lo dijo un amigo: ‘Es que tú y yo nos peleamos por algo del gobierno’, y le dije: ‘Sí, es una lástima porque ellos se van a ir y nosotros nos vamos a quedar’”.

Claudia recordó que trabajó con Angélica Rivera en la telenovela 'La pícara soñadora' hace 30 años. “Angélica y yo trabajábamos cuando éramos muy jóvenes en un proyecto. Nunca más nos volvimos a ver. Yo la respeto como persona, a mí nunca me ha hecho nada, y yo creo que uno tiene que respetar las elecciones que haga cada persona como individuo”.

A pesar de todo, no descarta trabajar con ella. "Yo no soy nadie para juzgar ni decir por qué sí o no. Si el proyecto me interesa y me gusta, o sea a mí ella es una persona que siempre me ha respetado, siempre ha sido amable. No la conozco mucho, porque te digo que hablo de hace 30 años. Pero si el proyecto me interesa, por supuesto que sí”, dijo en la entrevista.

