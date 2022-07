Un sobrino "desaparecido" es el que acusa a Ricky Martin de violencia doméstica

La policía de Puerto Rico no ha podido localizar a Ricky Martin para notificarlo de la denuncia que hay en su contra por presunta violencia doméstica y para la cual un juez ya puso una fecha para la primera audiencia: 21 de julio.

Sin embargo, Ricky Martin ya habló públicamente del tema y aseguró que los alegatos con totalmente falsos.

En la acusación, se asegura que Ricky Martin y la presunta víctima se "relacionaron durante siete meses" y que luego se separaron. Supuestamente, el cantante, sin embargo, lo ha seguido acosando ya que no aceptó la separación y le llama por teléfono e incluso "merodea" la casa donde ahora vive.

Los abogados de Ricky Martin también señalaron que la acusación no tiene sustento y que la verdad saldrá a la luz para darle la razón al cantante.

La acusación fue presentada bajo la Ley 54 de Puerto Rico, que fue redactada y aprobada para proteger los derechos de las víctimas de violencia familiar y que, entre otras cosas, impide que se dé a conocer el nombre del denunciante.

Sin embargo, un medo hermano de Ricky Martin, el fisicoculturista Eric Martin, publicó un video en el que asegura que denunciante es un miembro de la familia, "un sobrino que anda desaparecido" desde hace tiempo.

Eric dice que no cree en las acusaciones de ese sobrino. "Si es cierto eso que dices que te pasó ¿por qué no acudiste primero a la familia", le cuestiona.

"Estoy harto, no voy a quedarme callado. Por eso les he dicho que hay que tener mucho cuidado con la Ley 54 porque no todas las personas que denuncian, dicen la verdad".