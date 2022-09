Último 'novio' de Juan Gabriel, quien lo vio morir, reapareció y así luce

Tras el sexto aniversario luctuoso de Juan Gabriel, resurge información sobre

Isaac Efraín Martínez, quien ha sido señalado como el último novio del cantante y quien presenció sus últimos momentos con vida.

El joven originario de Sonora visitó la Ciudad de México y posó para una foto junto a la comediante Nora Velázquez, pues asistió a la función de 'El Confesionario de Chabelita'.

El periodista Alex Kaffie publicó en sus redes sociales: "Al enterarme que anda aquí en la capital le llamé para solicitarte una entrevista, pero me colgó".

"Isaac Efraín y JUAN GABRIEL iniciaron una relación en 2014 –cuando el primero tenía 25 años y el segundo 64– que duró hasta la muerte (2016) del 'Divo de Juárez'. Tanto amaba Alberto Aguilera Valadez a su joven novio que se mudó a vivir a Guaymas, Sonora (la tierra de Efraín). Allá el fallecido compró una hermosa casa, a la orilla de la playa, que permanece cerrada desde el día de su muerte", escribió Kaffie.

Isaac estuvo con Juan Gabriel en sus últimos días de vida.

La mañana del 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel murió en un departamento que rentaba en Santa Mónica, California, y desde entonces surgió la versión de que está vivo; sin embargo, el joven que tuvo estrecha relación con él prefiere la discreción.

El 5 de septiembre de 2016, el periodista Alex Kaffie publicó en una de sus columnas que "Juan Gabriel murió junto a su nuevo amor", identificándolo como Efraín Martínez, un joven a quien el Divo conoció por medio de un peluquero sonorense.

Ese estilista se llama Luis Murrieta, y confirmó que tuvo gran amistad con Juan Gabriel, pero desmintió que él hubiera presentado a Efraín Martínez con el artista. "Lo conozco nada más de vista, no son mentiras; si trate a esa persona, era un empleado más, un empleado de tantos", dijo a 'Suelta la sopa'.

El joven se escondió de la prensa y no quiso aclarar nada sobre el tipo de relación que tenía con Juan Gabriel. Pasaron 3 años para que se escucharan sus primeras declaraciones en una entrevista con Telemundo.

Ahí rechazó que la familia del Divo hubiera comprado su silencio: "Nada que ver, a mí nadie me dice qué hacer. Ni digo lo que alguien me vaya a decir, ni mucho menos me vendo. A mí me ofrecieron mucho dinero por hablar lo que yo sé, pero yo nunca cedí, porque el dinero no me hace falta".

Y es que lo que calla o habla Isaac/Efraín vale oro, pues es testigo de lo que le pasó a Juan Gabriel. Este joven podría tumbar la versión de Joaquín Muñoz, sobre que el Divo está vivo, pues en sus palabras... "Sí, yo lo vi, soy el único que sabe cómo fue todo eso, ¿no? Para mí es un tema delicado que no he hablado con nadie. Es algo mío, pero pues eso es".

Sin embargo, cuando el reportero de 'Suelta la sopa' le preguntó si Juan Gabriel vive, respondió: "Pues mira... Juan Gabriel... Yo estoy seguro de que no está vivo, pero no sé, tal vez, será que la gente quiere creer eso, quiere creerlo y son sentimientos que están ahí. Yo creo que está bien tener esa ilusión pero hay que aceptar las cosas como son, es mentira eso que anda circulando".

También negó que él hubiera sido la persona que llamó al 911 para pedir auxilió, pero sí fue quien encontró a Juan Gabriel en problemas. "Yo di la noticia, grité: 'Ayúdenme, está pasando esto', le dije a los trabajadores, a la gente que estaba en la casa con nosotros, éramos como 6 personas. Ni me acuerdo a quién le grité primero. Le hablé a los demás, vinieron y cada quién hizo lo suyo; una persona con el teléfono".

"Pocas personas en el mundo tienen los recuerdos que yo tengo, es algo bonito, es algo grande, fue una época grande que pasé de mi vida, aprendí muchas cosas, aprendí a trabajar, a socializar con la gente de una manera bien, crecí mucho con él", dijo en 2019 Isaac, el joven que acompañó a Juan Gabriel en sus últimos meses.

Te recomendamos:

Juan Gabriel: biografía completa del Divo de Juárez (vida, canciones y muerte)

10 cosas que quizás no sabías de Juan Gabriel

Revelan imágenes de Juan Gabriel antes de su muerte