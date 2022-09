Tuvieron una segunda oportunidad: Famosos que intentaron quitarse la vida

Depresión, trastornos de ansiedad, adicciones… Múltiples son las razones que una persona puede tener para quitarse deliberadamente la vida.

Estos famosos atentaron contra su vida, pero algo les hizo quedarse en este plano; aquí sus experiencias, en el marco del Día Mundial de la prevención del suicidio.

Miguel Pizarro

“Me encajé lentamente el cuchillo en mi brazo izquierdo y…”. En 2006, dos años y medio después de intentar quitarse la vida y permanecer aislado para evitar hablar del tema, Miguel Pizarro confesó a TVyNovelas el suplicio que vivió luego de que sus vecinos frustraron su propósito, el 14 de enero de 2004. Sumido en depresión por una traición que lo condujo a graves deudas financieras, el actor se cortó las venas en su departamento de la CDMX en plena borrachera.

“Mis vecinos se dieron cuenta, porque desconecté la luz; tocaron la puerta; al yo no responder, entraron por un domo, me encontraron y me llevaron al hospital”, narró Miguel luego de rehusarse en muchas ocasiones a hablar del tema que desató polémica. No fue una situación fácil. “Cuando mostré mi brazo, ¡me despellejaron vivo!”, recordó. Sin embargo, el balance de su admitido arrebato permitió conocer de primera mano lo que un suicida enfrenta al no consumar su propósito.

“Me salió muy caro atentar contra mi vida en muchos aspectos; el seguro no cubre suicidios, ni intentos… Hubo gente que me gritó: ‘¡Cobarde! Mejor te hubieras dado un tiro’. Tuve que reenamorar a muchas personas que se asustaron con mi decisión; mis sobrinos ya no me vieron igual, lo hacían con desconfianza, pocas veces con ternura. Fue incómodo porque vivo solo y de pronto me vi obligado a de darle explicaciones a todo mundo y no supe porqué las di si a quienes tenía que hacerlo ya no estaban aquí, que son mis padres. “Acato mis errores, hice algo tremendo, pero soy otra persona... Tuve dos opciones: volverme una persona llena de rencor o perdonar, y por difícil que parezca, me perdoné por ser tan pen…, y también perdoné a los que se aprovecharon de mí”.

El pasado 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y el testimonio de Miguel Pizarro, aunado al de otros que han enfrentado o vivido de cerca la experiencia, puede servir y ayudar a quienes escapar por la puerta falsa se les ha presentado una o varias ocasiones como última alternativa a la solución de sus problemas.

Aquí algunos de ellos…

Paquita la del Barrio

Enterarse de que su marido (Miguel Gerardo) era casado, llenó de pensamientos suicidas a la cantante: “Me quise envenenar, pero el comandante del pueblo se dio cuenta y lo impidió. Es que yo había mandado a un chamaco a comprar veneno para matarme, pero fue y le dijo a la policía. Creo que Dios me dejó vivir, porque tengo una misión. Es que a las mujeres ya nos han hecho tantas, que llega el día en que estamos hartas de tantas mentiras, desprecios, golpes... A mí no me golpeó, pero bastaba con el engaño, ¡es más duro que si te pegaran! Y me hacía más daño, porque no le decía a nadie. Cuando él se iba a Jalapa, era un martirio para mí; sabía que él era casado y se iba con su esposa. Me pasaba la noche llore y llore. Él se enteró que me iba a suicidar, me pidió que lo perdonara, que me amaba, que creyera en él... ¡y volví a caer! (risas)”.

Silverio Rocchi

El portero de futbol y participante en Reto 4 elementos y Guerreros México nos compartió su experiencia: “He estado en esa situación, sin ver la luz al final del túnel. En ese momento puedes pedir ayuda, no estás solo, aunque así te sientas. Tú vida vale más de lo que te han hecho sentir, tú sabes que vale la pena vivir, sabes que vales un chi... Ese es el momento de salir del papel de víctima y responsabilizarnos por nuestra vida. Entonces ámate mucho, abrázate mucho y da ese paso adelante; sólo tú tienes el poder de salir de donde estás, Vale la pena dejar atrás todo lo sucedido y comenzar a vivir; tú tendrás siempre ese valor, esa valentía, ese amor que necesitas para estar aquí”.

Sugey Ábrego

“Hace tres años pensé en el suicidio después de mi divorcio; sufrí depresión y nunca imaginé sentir tanta soledad y abandono. Gracias a terapias confronté esas sensaciones de vacío, lo superé y ahora estoy en proyectos de trabajo importantes. Los momentos tristes pueden superarse con ayuda de personas indicadas, por eso es importante la terapia. Yo salí adelante con terapia psiquiátrica en una clínica de salud mental y no me apena decirlo. Concientizar a las personas sobre el suicidio es importante porque, en algún momento, podemos caer en depresión y no ser comprendidos. Para quienes llegan a tener ideas suicida, las campañas de prevención son fundamentales; te encausan con los terapeutas adecuados y te atienden a tiempo. Si tienes un familiar o amigo en esa situación, es importante detectar ‘las señales’ y no dejarlo solo”.

Sandra Montoya

Hace tres años, un tío de la actriz se suicidó: “Fue muy doloroso para todos, pese a que él ya era un adulto mayor. Fue impresionante que tomara esa decisión, aunque era un hombre exitoso, que había logrado muchas cosas y estaba en una buena situación económica. Por eso es importante que se tomen cartas en el asunto; muchas veces no nos damos cuenta cuando una persona está pasando por una situación delicada. Una persona con tendencias suicidas da señales; hay que estar alerta, pendiente de ellas y saber qué le está pasando a esa persona”.

Alejandro Tomassi

“No he tenido pensamientos suicidas propiamente, pero sí he enfrentado situaciones desesperadas”, contó el actor a TVyNovelas en 2009. “De niño tuve un lapsus y quise hacerlo; sufrí violencia intrafamiliar. Uno de mis hermanos me llevó a la fuerza a tener mi primera relación sexual con pu... y hacer unas cosas horrorosas. Como no me gustaba esa vida, estudié lo más que podía; de hecho, soy el único de todos que tuvo una carrera. También me volví más callado, quizás hasta tímido; me enfrascaba en el teatro, en la escuela... Hasta que decidí independizarme para evitar que me siguieran lastimando. El dolor físico y mental y, sobre todo, el psicológico, fue lo más duro de superar. De no haber sido tenaz, hubiera caído en el hoyo. Ya luego busqué ayuda y nunca pensé en llegar a una situación de ese tipo. La vida me regaló una carrera sólida que pocos han tenido; me he basado en eso: pensar que ninguna situación banal puede hacer más de lo que he logrado. He salido avante con ayuda psicológica, meditación y estar cerca de Dios, no perder la fe, practicar yoga, estar activo y trabajar. Mi padre me decía: “Cuando creas que estás mal, date cuenta que hay otros que están peor”. Eso me ha hecho valorar y tratar de ayudar a los demás.

