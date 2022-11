'Tú ya no eres mi familia': Andrés García responde fuerte a su hijo Leonardo

Después de que Leonardo García publicó un comunicado donde acusaba a la esposa de su padre, Margarita Portillo, de negarle el acceso para visitarlo y cuestionar sus verdaderos intereses, Andrés García le responde con un fuerte mensaje.

En un video publicado en su canal de YouTube, el actor que ha atravesado por graves problemas de salud, declaró: "El cretino de mi hijo Leonardo es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa. Él no ha pagado la comida de nadie jamás".

Andrés le envió un fuerte mensaje: "Leonardo, ya cállate la puta boca y deja de hablar mentiras. No has ayudado en nada, a nadie. Todo el mundo ha ayudado más que tú. El hijo de Margarita me ha cuidado y yo no sé, esto deben de ser pendejadas que tu mamá te mete en la cabeza".

Por si fuera poco, García le envió un consejo: "Deja de chingar, no te metas con mi familia. Ya deja de chingar y hablar. Tú ya no eres mi familia. Dices puras pendejadas, me da vergüenza lo que haces, chinga tu madre".

La hermana de Andrés García agradece a Margarita.

Por otro lado, el video muestra a Rosa María García, hermana del actor, en entrevista con el programa 'De primera mano', donde declaró:

"Es muy bonito lo que dice Leonardo de su papá y es correcto lo que dice, pero no estoy de acuerdo con lo que dice que Margarita y Andresito Portillo que quieren sacar provecho o que no está de acuerdo como lo cuidan. Leonardo siempre ha tenido las puertas abiertas en casa de Margarita. Yo estoy en Acapulco, él me pudo haber hablado a mí. Sí quiero decirte que mi hermano está vivo gracias a Margarita".

"Estaba en condiciones deplorables. Cuando lo sacaron del hospital ahí lo dejaron en su casa, nada más con la muchacha de servicio. Pero si está vivo es gracias a Margarita y no creo que sea justo que ahora diga que no lo cuida o que lo cuida mal. Quería aclararles hueco, porque hay que hacerle justicia a quien justicia merece. Y si está vivo es por ella", dijo la señora en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

Sigue el chisme:

Las mejores imágenes de la inauguración del mundial

El video de Maluma enojado y botando una entrevista en Qatar 2022

Morgan Freeman, la gran sorpresa en la inauguración de Qatar 2022