Triunfó el amor... Arturo Peniche ¡salvó su matrimonio!

La crisis matrimonial que enfrentaron Arturo Peniche y su esposa, Gaby Ortiz, parece haber quedado atrás, luego de que ambos arreglaron sus diferencias. Así nos los confesó su hijo, el actor Brandon Peniche, quien está feliz de ver cómo sus progenitores salvan su matrimonio por el bien de la familia.

Él siempre estuvo presente cuando entre ellos existía un distanciamiento: “Lo hice desde el respeto, tratando de comprenderlos y entenderlos a los dos por igual, sin ponerme de un lado o de otro. Y es que comprender a veces se vuelve complicado porque es una relación humana que es dificilísima, y desde mi punto de vista intenté decirles que venimos a ser felices, ya ellos tratarán de buscar su felicidad; si es juntos, padrísimo, y si es separados, también, igual los voy a respetar”.

“YO ESTOY FELIZ POR ELLOS”

Para él nunca fue un tabú hablar del tema con ellos, aunque tampoco se metió una borrachera con su padre; ahí sí prefirió darle su espacio. En el caso de que cualquiera de los dos hubiera decidido entablar una relación con otra persona, también iba a estar ahí para apoyarlos.

“Ya estoy bastante mayor para interponerme; lo que ellos quieran hacer, es su decisión. Hoy ya están juntos, y en su momento, cuando pasó, si se tenía que hablar, se hablaba, si lo querían sacar, se sacaba. Mis papás tienen ya un buen rato juntos, pero no revueltos. Yo feliz por ellos. Obviamente, si hubieran tomado la decisión de separarse para siempre, habríamos tenido que ver de qué forma íbamos a poder estar todos juntos: la familia, los nietos... Ahí entran otros temas, pero me hace feliz verlos así”, dice Peniche, quien aplaude lo caballero que ha sido su padre, pues nunca pensó en una repartición de bienes. “La verdad es que mi papá es un hombre cabal, increíble”.

Esta felicidad que ahora siente viene a completarla su nuevo proyecto en Televisa: Pienso en ti, producción a cargo de Carlos Bardasano en la que encarnará al hermano del protagonista, David Zepeda.

“Estaré del lado de los buenos; es un personaje que será la mancuerna de Ángel, es la mente maestra en cuestión musical del grupo de la historia, es el arreglista, el guitarrista, el compositor. Pero tiene una grave adicción hacia el alcohol, entonces sí es un rol entrañable, pero con muchos problemas, lo que significa un gran reto para mí”.

Siendo el alcoholismo un tema muy actual, siente que está comprometido a hacer reflexionar a la audiencia. “Me emociona mucho poder transmitir este mensaje, que la gente lo entienda, y de pronto, si no se han dado cuenta que tienen ese problema, que abran los ojos por las actitudes de mi personaje”.

“TODO LO PUEDES ARREGLAR DESDE EL AMOR”

Según nos cuenta el también cantante y presentador, siendo más joven tuvo sus primeros acercamientos con el alcohol, pero sin caer en los excesos. “Tuve toda la libertad del mundo; empecé a tomar a los 21 años porque siempre fui muy deportista, bueno, lo sigo siendo, entonces me encanta un vinito, un asadito, un tequilita... Evidentemente me he puesto borracho, pero no me llama tanto la atención. Desde muy pequeño tuve la fortuna de tener un proyecto de vida; eso es lo que te diferencia entre los demás. Si tienes eso, la energía se va a un sólo lado, eso es lo que nos ayuda a estar bien firmes”.

Obviamente, su proyecto actual es la familia que forma junto a su esposa, Kristal Cid, y sus hijos: Alessia y Bosco. “Cuando estoy con ellos, estoy al 100; ni trato de agarrar el celular, y cuando estoy trabajando, que ni me hablen, para poder desarrollar los dos roles lo mejor posible”.

Pero, ¿qué ejemplo les estará dando? Así nos responde: “Soy una persona sumamente cariñosa; creo que todo lo puedes arreglar si partes desde el amor hacia tus hijos, a tu pareja; de ahí nacen la pasión, las ganas. El ejemplo que les estoy dando es respetar todo lo que hagas. Yo soy muy disciplinado, y eso tiene que partir desde la admiración, porque al final, si como papás te admiran, van a querer ser como tú, van a llegar contigo y te van a preguntar cómo tienen que hacerle”.

