Triste noticia para Lyn May: Ya no está embarazada tras un susto

Thalía y Gustavo, como iba a llamar a los gemelos que esperaba, ya no nacerán, pues Lyn May cree que dejó de estar embarazada tras vivir un sustazo a bordo de un avión.

Así lo dijo la ex vedette frente a las cámaras de televisión, a su llegada de Mexicalli al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Yo creo que ya el embarazo ese acabó porque con ese susto, y ese zangoloteo del avión, no, de verdad volvimos a nacer", aseguró. "Yo creo que ya no, se espantaron yo creo", dijo sobre sus bebés.

Por si fuera poco "Se molesta, no quiere que vaya a hacer la película. Por eso he dejado a muchas parejas, se pone celoso, y en esta carrera el hombre tiene que entender que uno tiene que trabajar, te tienes que encuerar, ya voy a abrir mi OnlyFans porque están ganando dinero y yo no".

Aunque siguió con la historia del embarazo, Lyn May ya había contado en entrevista con el diario Reforma que todo se trató de una farsa para hacer reír al público.

"Hay que reírse de algo, hay que sacar algo, que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente", dijo Lyn May vía telefónica. "Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo 'bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada'.

Sin embargo, lo que le pasó en el avión es cierto, y de hecho, estaba en una llamada telefónica con Angélica Palacios, en vivo para su canal de YouTube, cuando se escuchó que estaban evacuando a todos en el avión.

