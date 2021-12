Triste noticia: Roberto Palazuelos se retirará del medio por este motivo

Roberto Palazuelos ha dejado una huella incuestionable en el medio artístico, pero todo podría terminar muy pronto, pues tiene planes de lanzarse como político.

El actor y 'rey de los mirreyes', contó a la prensa que se acerca su final como figura del medio del espectáculo: "Parece ser que como pintan las cosas, este roto ya se les va".

El empresario contó: "Este roro ya se les va porque tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador de Quintana Roo, y estoy alto en las encuestas, todavía no tengo partido, no sé por dónde me voy a ir, pero se va definir todo esta semana, tal vez sea ya la despedida de mi carrera artística".



Y advirtió: "Si soy candidato y gano, por respeto a la gubernatura, ya no volveré a regresar a los foros, me dedicaré a trabajar por mi estado, por la naturaleza".

Sin embargo, parece que ahí se detiene todo: "Ya de gobernador, ya llegaste a lo más alto, ya me retiro". Pero cuando los reporteros le dijeron que si se lanzaría como presidente, Roberto comentó: "Esas palabras son muy fuertes. Vamos a ver qué nos depara el destino, en una de esas sí. Se cumplen las predicciones de la vidente que dijo que yo iba a ser gobernador. La verdad cuando lo dijo hasta me reí, y ahorita curiosamente estoy en el camino para eso, estoy muy emocionado".

"Estén muy pendientes, porque quizá ya sea mi retiro", anunció Roberto.

