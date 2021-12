Tristán, hijo de Yahir, "está mal de la cabeza; fumaba piedra y se inyectaba coca"

La obsesión de Tristán, hijo de Yahir, por consumir drogas, lo llevó a sumergirse en el mundo del porno e inventar que era bisexual y que tenía un novio. El cantante y generador de contenido para OnlyFans, Axxl Mart, revela que hasta él fue engañado por el primogénito de Yahir, sólo para obtener dinero con la grabación de videos sexuales. Confiesa que él cuidó de Tristán e intentó rescatarlo de la drogadicción, pero Tristán nunca se dejó. “Yahir me recomendó correrlo de mi casa”, dice en exclusiva a TVyNovelas.

¿A qué te dedicas? Me dedico, desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, completamente al OnlyFans con contenido explícito… pornográfico. Colaboro con los actores porno top del mundo.

¿Qué te llevó a esto? Antes yo hacía shows en vivo como cantante, pero dejó de haber espectáculos por la pandemia y mi trabajo dejó de existir. También me dedicaba a dirigir un cantabar en Polanco, pero por el COVID cerró y tuve que buscar otra fuente de ingresos, por lo que decidí explotar otro de mis talentos. Antes de soñar con cantar, yo soñaba con ser actor porno, desde pequeño.

¿Se puede vivir del OnlyFans? Sí, de eso vivo. La ganancia es muy variante; por ejemplo, el video que hice con Tristán, en el que a mí no me quedó nada de dinero porque se esfumó con él, generó ocho mil dólares (más de 166 mil pesos) sólo en una semana.

¿Cómo conociste a Tristán? Hace dos meses. Yo lo seguía desde hace tiempo por su papá, porque yo estuve en La Voz en el 2019 y Yahir siempre me dio buenos comentarios y mostró su preferencia porque le gustaba como cantaba. Una vez vi una historia de Instagram de Tristán en la que estaba fumando demasiada mota con sus amigos y le envié un emoji de sorpresa; esa misma noche me respondió y me pidió dinero prestado, me dijo que se había quedado en la calle y que no tenía dónde dormir. Le dije que viniera a mi casa y le daba el dinero; cuando llegó lo conocí, conversamos, vio cómo vivía, y cuando le comenté a qué me dedicaba, a él se le prendió el foco y mostró interés en el OnlyFans para ganar dinero. Me dijo que nunca se había acostado con un hombre y que era buen momento para hacerlo, y casi se me echó encima.

¿Esa misma noche? Sí; antes de comenzar el sexo me pidió que se grabara para que de una vez él abriera su OnlyFans, me dijo que quería ganar dinero con eso. A mí me sacó un poco de onda porque él había llegado a mi casa drogado, pero de repente se comportó como entero porque tenía mucho interés en grabar el sexo, entonces encendí la cámara y listo; eso ocurrió el primer día que lo conocí.

¿Tú le ayudaste a crear su perfil de OnlyFans? Yo creé su perfil, yo hice todo, porque él me pidió que le enseñara.

¿Cómo se dio el amor entre ustedes? No hubo ningún amor. Pienso que él se aprovechó de mí cuando vio cómo vivía y el dinero que podía generar. Yo siempre actué sigilosamente porque desde el primer momento pensé que él me quería ver la cara. Él dijo públicamente que quería ser actor porno y que era mi pareja, y yo ni siquiera sabía.

¿Fueron novios? No, yo tengo mi pareja desde hace cinco años, pero no vivimos juntos. Cuando pasó todo lo de Tristán, mi novio estaba de viaje en Las Vegas, entonces, mientras él no estuvo, mi atención giró en Tristán. Sólo intimamos dos veces y fue para grabar contenido. Él nunca tuvo una conducta de atracción para mí, sólo me daba algún beso cuando se iba o llegaba a mi casa.

¿Vivió contigo en tu casa? Sí, muchas noches la pasó en mi casa. No dormía, porque él se droga tanto que no duerme.

Entonces, ¿el noviazgo fue sólo un show? Sí, fue algo que armó Tristán con su mánager, y cuando yo le entré al juego, vimos cómo hacerlo un negocio, pero Tristán se portó muy mal; se drogaba mucho, un día convulsionó en la calle. Él le hace mal a todos los que le rodean, sus vibras energéticas están muy mal.

¿Crees que Tristán llegó a tu vida a aprovecharse de ti? Sí, conmigo y con todos con quienes congenia. Si Tristán está con alguien, es porque se quiere aprovechar o porque esa persona le provee algo que él quiere.

¿Te sentiste atraído por él? Realmente era más el morbo que provocaba él por ser hijo de Yahir. Su papá es un dios, y es el mejor ejemplo de la persona que logra todo en la vida, y como él es una extensión de Yahir genera morbo, el ejemplo son los ocho mil dólares que se generaron en una semana por la gente que pagó para ver nuestro video.

¿Los ocho mil dólares que generó el video fueron para él solamente o para ustedes dos? Llegamos al acuerdo de hacer primero dos videos. En el primero, él iba a usar mi imagen para generar ganancias, porque yo estoy bien posicionado en el OnlyFans, y ese dinero era para él y para pagarme los seis mil pesos que le presté y que nunca me pagó. El segundo video lo iba a subir yo, y el dinero que generara era para mí, pero él se desapareció y no le dio promoción a ese video, y sólo ha generado 500 dólares; no me fue rentable.

¿Qué más hiciste por Tristán? Lo tuve en mi casa, le di comida, le pagaba traslados a donde tuviera que ir. Él necesita que lo cuiden, no puede cuidarse solo, no cuida de su salud y está muy mal. Yo hasta le di llaves de mi departamento.

¿En qué punto terminaste todo tipo de relación con Tristán? Cuando lo descubrí fumando piedra e inyectándose coca en el baño de mi casa; yo a él le abrí las puertas de mi casa con la condición de que no se drogara. Además, él fingió que yo le gustaba y que sentía algo por mí, llevó la fantasía de que éramos pareja a la realidad, y yo no tenía problemas con eso, porque soy poliamoroso. Él mintió cuando dijo que era bisexual, fue gay falso y no fue honesto; ese fue su problema. Mintió para tener dinero y seguir drogándose. También empezó a decir que yo lo iba a robar y me iba a quedar con su dinero, y yo hasta lo ayudé a tramitar una cuenta bancaria porque él no tenía. Tristán está mal de la cabeza.

¿Nunca más hablaste con él? No. Me tiene bloqueado de todas partes desde el 19 de noviembre, y yo lo que quiero es que me pague lo que me debe.

¿Llegaste a hablar con Yahir en algún momento? Sí, la primera vez que lo corrí de mi casa (porque fueron tres) le escribí a Yahir porque Tristán convulsionó en la calle; una cosa espantosa. Le dije que Tristán no la estaba pasando bien, y Yahir le escribió para verlo, pero Tristán nunca fue. La segunda vez que lo iba a correr, le escribí a Yahir para comentarle que Tristán se seguía drogando, que yo lo quería ayudar, pero que él no se dejaba, le pedí un consejo para ver qué hacía, y me recomendó correrlo de la casa y que cuando lo hiciera no estuviera solo.

¿Y le tomaste la palabra? Sí, lo corrí y me sorprendió que no se puso agresivo. Sí se indignó, pero hasta ahí.

¿Le guardas rencor a Tristán o te arrepientes de haberlo conocido? No me arrepiento, porque yo hice todo bien, yo estoy libre de culpa. Mi intención siempre fue ayudarlo a salir de este problema. Yo no soy rencoroso, que Dios lo bendiga y que ojalá encuentre la salida a su adicción.

¿Qué crees que pueda pasar con Tristán? Lo mejor que puede pasar es que sea internado en un centro de rehabilitación. Ocho mil dólares para una persona adicta a las drogas es la muerte, porque con ese dinero se puede matar. Tristán llegó a gastarse en un día 10 mil pesos en drogas. Tristán o se mata o se salva, porque tiene el dinero para las dos.

