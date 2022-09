Tres veces en las que Niurka ha callado bocas de manera épica

Niurka Marcos ha explicado varias veces que en televisión adopta un personaje para crear polémica y generar rating. Pero sin duda, muchas características de ese personaje también corresponden a la Niurka verdadera.

Y cuando explota, a veces es imposible saber si está jugando o habla en serio pero lo real es que disfruta poner en su lugar a quienes la critican.

1.- Montserrat Oliver. La cubana y Montse siempre fueron amigas. Extrovertidas las dos, Niurka era invitada asidua al programa que Oliver conduce junto con Yolanda Andrade.

Pero en 2020 sucedió una situación peculiar. Al hablar de sexualidad, Montse comenzó a cuestionar a Niurka, quien dijo que ella era bastante promiscua. Oliver le señaló que tener mucho sexo no significaba que tuviera buen sexo.

A partir de entonces, el programa se puso tenso. Al final, Montse soltó un último dardo: "Ya vete, Niurka", le dijo mientras despedía el show. La cubana efectivamente se levantó y se fue.

Montserrat asegura que fue un incidente sin importancia pero Niurka suele contar esta anécdota como una de las mejores veces en las que puso en su lugar a alguien que se quiso pasar de gracioso. De hecho, asegura que Oliver fue a seu camerino para pedirle disculpas.

2.- Un rumor que constantemente perseguía a Niurka es el de la paternidad de Emilio Osorio, su hijo.

Finalmente decidió dar explicaciones ("chismeárselo a la gente", dijo ella) y como acostumbra, no deja títere con cabeza.

Explicó que Emilio es hijo de Juan Osorio y que de eso no hay duda porque a Bobby Larios (de quien en redes se asegura que tiene un parecido con Emilia) lo conoció después de que nació Emilio.

"Emilio tiene todo el parecido de Juan y la belleza de su mamá, pero la gente es morbosa", dijo para zanjar el tema.

3.- Otra batalla épica de Niurka fue con Lyn May, la legendaria vedette que ha conquistado ha generaciones de fans desde mediados del siglo pasado.

Lyn May hizo un comentario acerca de la manera en que baila Niurka, un comentario que era muy poco favorable y que terminaba con una frase lapidaria: "No es mi tipo de baile". De hecho, aseguró que no la conocía.

"Yo conozco a Cher, Nicki Minaj, a ellas, a Madonna. No le voy a decir nada porque no la conozco. Te estoy diciendo que no la conozco".

La respuesta de Niurka fue corta e igual de lapidaria pero a su estilo: "¿Tu no le quieres decir fea? Listen to me. Lyn May es fea".