Tras volver de Europa, Andrea Legarreta nos confiesa que sueña recorrer Chihuahua en el Chepe

Andrea Legarreta tuvo que vestirse con la ropa de su hija Mía en su reciente viaje por Europa, ya que la aerolínea perdió su valija.



Quince días por Europa fueron suficientes para que Andrea Legarreta recargara baterías y se enamorara mucho más de su familia. Francia, Holanda y Bélgica fueron los destinos que eligió la presentadora del programa Hoy para vivir una aventura inolvidable junto con su inseparable esposo, Erik Rubín, y sus dos hijas: Mía y Nina. La comida, los paisajes y el trato de la gente conquistaron a la artista que, pese a todo lo maravilloso del viaje, saboreó la amarga experiencia de perder dos maletas por culpa de la aerolínea en la que se trasladó al viejo continente. Sin embargo, según nos cuenta Andrea en entrevista desde los foros de Televisa San Ángel, se las tuvo que ingeniar con el equipaje de Mía, la mayor, pues sus pertenencias le fueron devueltas 11 días después, mientras que las de Nina ¡nunca aparecieron!

¿Cómo te terminó de ir por Europa? Espectacular. Regresamos muy felices, muy agradecidos; creo que lo que más amamos hacer es viajar en familia, entonces, sin duda, siempre lo disfruto porque es lo que me hace sentir viva en muchos sentidos, aprovecho para desconectarme. No importa lo que gastamos, porque nos llenamos de recuerdos y vivencias que no se compran con dinero. Eso, al final, es vida.

¿Qué te permite hacer este tipo de viajes? Indudablemente, pasar las 24 horas, durante dos semanas, con Erik, con mis hijas; entonces, es maravilloso, nos reímos, resolvemos, porque de pronto eso también es parte del encanto, la sorpresa del día a día, de lo desconocido. Y bueno, aprendemos mucho juntos, nos unimos más, platicamos temas que quizá con la rutina se van quedando ahí por el trabajo o porque hay muchas distracciones también. Yo creo que es enriquecedor para todos, a nivel amor, a nivel familiar y a nivel personal.

¿Eres de las que compra recuerdos en cada parada o artesanías propias de los lugares que visitas? Quizá compro algunos detallitos, sobre todo pensando en mi mamá, en mi papá o en mis amigos, que les compré unas bolsas de este dulce que hacen allá en la provincia francesa. Pero no soy de cargar tanto, además, nos perdieron dos maletas desde que llegamos a Amsterdam, entonces, desde el primer día hasta el 11, yo recuperé la mía, y la de Nina, a la fecha, no la hemos recuperado. Por eso no teníamos el pendiente de cargar y comprar. Más que nada somos de vivir el momento, exprimir el día al máximo.

¿Cuál es ese destino que ahora sueñas con conocer? Uy, en mi lista está el mundo entero. De hecho, hay muchos lugares de mi país, aunque conozco la mayoría de los estados, y los conozco bien, a fondo. Quiero hacer un viaje en el tren de Las Barrancas del Cobre, en Chihuahua, ese es uno de mis sueños. Me han dicho que en invierno se ve hermoso porque las barrancas están nevadas, que es espectacular. Y bueno, de afuera, todo.

"Quisiera volver a sitios en los que estuve muy pocos días y que me faltó descubrir más. Me gusta mucho todo lo que es Asia, el lejano oriente; esas culturas me intrigan y me fascinan. Estuvimos sólo dos días en Japón por una escala cuando hicimos un viaje a Vietnam y a Camboya. Entonces, quisiera hacer un recorrido largo por Japón y conocerlo lo más que se pueda. Estuvimos en China, pero es tan grande, que me encantaría conocer más, porque es un país que me fascinó. Se me antoja volver a Tailandia, India, y Nueva Zelanda también está en esa lista".

¿Sueles viajar con mucho equipaje? Después de este viaje, creo que voy a viajar mucho más ligera. Me di cuenta de que con una maleta que traíamos fue suficiente; además, Mía, Nina y yo calzamos del mismo número de zapatos. Mía y yo vestimos la misma talla de ropa, a Nina le queda bien, un poquitito grande, pero con esa maleta hicimos milagros, y es cuando entendemos que viajar ligero, en todos los sentidos, es lo ideal. Lo único que necesitas son ganas de descubrir, de pasarla bien, y hay mucha gente que se limita en cuanto a los viajes, pero la realidad es que los hay para todos los bolsillos; al final, es una manera de darle vida a la vida.