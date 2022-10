Tras muerte de Amparín Serrano, su hija se internó en hospital psiquiátrico

Tras un par de meses desde la muerte de Amparín Serrano al tener un accidente doméstico, su hija Minnie West solicitó ayuda profesional y decidió internarse en un hospital psiquiátrico.

En su cuenta de Instagram decidió abrir el tema sobre la importancia de la salud mental, y confirmó todo:

"Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental!

"Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda , yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola! y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla", escribió la joven.

Desde la sorpresiva muerte de su mamá, la joven se mostró abierta a hablar de lo mal que la ha pasado.

Así despidió a su mamá:

