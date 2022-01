Tras la golpiza callejera, Alfredo Adame: "Soy una víctima de la tercera edad"

Alfredo Adame da su versión de la pelea callejera que se viralizó la semana pasada en internet. En entrevista con TVyNovelas, el conductor de televisión dice que luego de varios intentos por evitar la riña, se bajó a encarar a las personas que le aventaron el coche en la lateral del Periférico, al sur de la Ciudad de México, por lo que el pasado viernes se presentó en la fiscalía de Tlalpan para hacer su declaración de los hechos y, al mismo tiempo, presentar cinco delitos por los que procederá legalmente en contra de las dos personas que lo agredieron: Homicidio en grado de tentativa; lesiones, injurias y amenazas, robo con violencia, pegarle a un anciano e involucrar a una menor de edad. Además, nos reveló que el arma que aparece en algunos videos no era de él, y aseguró que las críticas en las redes sociales lo tienen sin cuidado.

¿Cómo intentó arrollarte el conductor del vehículo? Cuando me di la vuelta frente a su coche para irme al mío, en ese momento e acelera y me va empujando cuatro o cinco metros; me quería arrollar, de churro logro llegar a la otra esquina de la camioneta, salgo volando y caigo con la rodilla derecha, el pantalón quedó hecho pedazos.

¿Qué pasó con la mujer? A la mujer nunca le pegué, yo nunca le he pegado a una mujer y nunca le pegaré, lo único que hice fue estarle parando los golpes y quitarme las manos porque me quería agarrar el cuello.

¿Te pidieron dinero para terminar el pleito? No, se bajaron y la mujer se me dejó ir a los golpes y se me aventó al cuello, y el cuate este decía que iba a levantar la denuncia; le dije: “Órale, llama a la policía”, y se pelaron. ¿Por qué se pelaron?, pues porque tendrían antecedentes penales, serán de alguna pandilla o estarán boletinados como montachoques.

La mujer del video asegura en las redes sociales que los amenazaste con una pistola… Siempre sacan eso que los amenacé con una pistola; acuérdate de cuando enfrente de mi casa estábamos metiendo un coche con una

grúa y (en una pelea) yo saqué el bastón, luego Trejo dijo que yo saqué una pistola.

En uno de los videos de la pelea un hombre recoge una pistola y la esconde… Sería de ellos, porque yo no traigo pistola, yo traigo un bastón y gas pimienta.

¿La pistola no es tuya? No, la traían ellos, se le ha de haber caído al cuate, porque no era mía. La mujer dice que tiene pruebas de que los amenazaste con la pistola… Si es cierto, que las publique. Cuando fue el incidente frente a mi casa dijeron que yo traía una pistola, que había cortado cartucho y nunca publicaron un video donde yo tengo una pistola.

¿Es falsa la versión de que estabas armado? Son falsas, y si la hubiera sacado, se llama legítima defensa, porque te están golpeando, robando, haciendo cosas... Acuérdate de que en México existe la legítima defensa, el cuate este se metió a mi auto y se robó el celular.

Esta situación pudo haber tenido un final trágico… Claro, porque traía una camioneta y se arrancó a toda velocidad, me llevó cuatro, cinco metros arrastrando. Logré dar un paso y me caí al piso, pero si no hago eso me truena la cabeza con la llanta o ve tú a saber.

¿Te hubiera gustado actuar de otra manera? Ya había actuado diferente, lo que pasa es que no te dejan, dije: “No te metas en problemas”, y me seguí con el tráfico y me volvieron a aventar la lámina y todo el rollo, y ¿qué están haciendo? Pues te están cantando el tiro y hay que responder, acuérdate de que yo soy respondón.

¿Por qué no llamaste a la policía? Pedí que la llamaron, lo malo es que no llegó, si hubiera llegado, ahí los agarran con el celular, con mi cadena, golpeándome, luego yo digo lo que pasó y lo que vio todo mundo, que me trataron de arrollar.

¿Qué opinas de las personas que te critican en las redes sociales? Me importa un demonio lo que digan.

