Tras escándalo de Ángela, embarran a Pepe Aguilar y lo comparan con Luisito Rey

Tras la difusión de las fotos donde se le ve feliz con su galán, 15 años mayor que ella, Ángela Aguilar dio la cara para manifestar que se sentía traicionada, pues ella no quería que se divulgaran las imágenes. Sin embargo, su reacción provocó cuestionamientos sobre lo que hay detrás y si Pepe Aguilar está involucrado.

Ángela comentó que el escándalo le afectó a nivel familiar... "¿Qué cara le puedo dar a mi familia?", cuestionó. Y aunque en realidad en las fotos no estaba haciendo algo más que sonreír, la cantante se mostró incómoda porque invadieron su privacidad. "Muchos pueden argumentar que fue una foto nada más, pero esto va más allá. Esto es una invasión a mi privacidad, a mi derecho de poder escoger qué anuncio, qué digo, qué no digo. Yo creo que me merezco tener esa opción, de decidir si voy a salir en una relación o no", compartió.

En redes sociales, las opiniones se dividieron, y Pepe Aguilar salió perjudicado. Por ejemplo, Carlos Quirarte, de 'Sale el sol', lamentó que Ángela esté "sometida" al cantante, a quien ya comparan con Luisito Rey.

"Qué impotencia que viva sometida por su papá, que no la traumen, no hizo nada malo, son fotos donde se expresan cariñosos ¿qué hay de malo en eso? Ella sale y da cara con miedo y vergüenza ¿de qué?", dijo Quirarte..

El periodista Hugo Maldonado agregó:

Cabe mencionar que no es la primera vez que comparan a Pepe con Luisito Rey, famoso porque en la bioserie de Luis Miguel, el cantante exhibió que vivía bajo el yugo de su padre.



Pepe Aguilar no se ha manifestado respecto al tema de su hija Ángela, y solo ha anunciado fechas de conciertos y felicitación a su hija Aneliz por su cumpleaños.