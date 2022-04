Tras el escándalo, Leonardo Aguilar nos confiesa la verdad sobre su familia

Leonardo Aguilar deja claro que siempre apoyará a su hermana Ángela en las buenas y en las malas. Ante los micrófonos de TVyNovelas accedió a hablar sobre la polémica que vivió su familia al destaparse el romance de la cantante con el compositor Gussy Lau, y que se filtraran capturas de pantalla de un video donde se ven muy cariñosos. Aquí te presentamos las declaraciones.

Leonardo, ¿te pesa el apellido Aguilar? Al principio era difícil porque no entendía si las comparaciones eran buenas o malas, ya sea con mi papá o con mi hermana. Y no estaba seguro de sí podía llegar a estar al mismo nivel. Yo no me quiero colgar del apellido, estamos en un espectáculo juntos, pero también es tiempo de que labre mi propio camino; esto no quiere decir que me voy a separar por completo, sólo estoy explorando una nueva etapa como cantautor.

¿Cuál es tu meta, musicalmente hablando? Que el público cante mis canciones, sobre todo mis composiciones, y que cuando tenga shows en solitario, que me vayan a ver a mí. Ahora estoy trabajando en tres proyectos: en los caballos para hacerme mejor jinete, dar mejores shows, y en la composición.

¿Estás preparado entonces para irte ganando al público poco a poco? Todo se da en su momento y no tengo prisa. No me gusta forzar las cosas, pero yo lo que quiero es trabajar y voy a todos los lugares que me inviten: festivales, jaripeos, conciertos, etc.

¿Por qué decidiste grabar el video de tu sencillo El comienzo del final en Chapala, Jalisco? Aparte de que es un lugar bellísimo, entre mi equipo y yo decidimos que en todas nuestras producciones exhibiremos lo bonito que es México. Una prueba es que ya he mostrado mi estado: Zacatecas, y aunque no lo voy a dejar de hacer, voy a tratar de visitar muchos estados para que a través de mi música también la gente conozca nuestro país.

¿Cómo les fue en el viaje que hicieron a París? ¡Increíble! Porque fue eso: un viaje familiar. No se habla de trabajo ni de fechas, sólo convivimos, y ya nos hacía falta. Ese es un lado que el público no conoce, porque aunque nos vean en un espectáculo juntos, también nos damos el tiempo de alejarnos para estar sólo nosotros.

¿Cómo ves toda la situación que tuvo que enfrentar tu hermana Ángela? Tenía muchas ganas de hablar al respecto, pero creo que Ángela lo dijo todo en el video que salió y que se hizo viral; creo que mencionó los puntos más importantes, que está refugiada en su familia, como siempre lo ha hecho, y de igual manera yo siempre he estado por y con ella.

¿Cómo se encuentra la familia ante esto? La familia Aguilar está más unida que nunca, así te lo puedo resumir. Siempre hemos estado unidos y así seguiremos, por más difíciles que puedan ser la cosas, y eso lo tratamos en privado.

¿Es difícil estar en el ojo público por ser una familia tan mediática? La cosa, yo creo, es que la gente se olvida de que somos una familia normal: llegamos a la casa y Ángela se mete a su cuarto o Aneliz también; mi mamá y mi papá hacen sus cosas; vamos juntos a comer o no, y yo me voy a pescar o lo que sea. Somos una familia normal, y eso no cambia ni antes de que Ángela cantara La llorona ni después, o sea, siempre hemos sido la misma familia.

¿Pudiste hablar con tu hermana respecto a todo esto? ¡Claro! Y sólo tengo muchísimo amor para ella desde que éramos niños. Yo soy su hermano mayor y la quiero con todo mi corazón, esto sólo nos ayudó a crecer y comprender que nuestra relación debe ser más unida y dejar a un lado lo que nos pueda afectar.