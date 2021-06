Tras denunciar abuso infantil, Lucía Méndez pone en riesgo su vida

Juanita Salazar Antonio es una adolescente que, desde los cuatro años, fue quemada, colgada y hasta mutilada por su padre; incluso la vendió a un hombre con fines sexuales. Ella es originaria de Apalani, Guerrero, y a pesar de la denuncia presentada ante el DIF Estatal, decidieron devolverla a su hogar para protegerla, aunque es justo ahí donde ella sufre el peor de los infiernos.

Lucía Méndez respira hondo, se le humedecen los ojos, aprieta un puño y dice: “¡No se vale!”. Juanita la buscó para encontrar justicia, aunque eso la haga desafiar al DIF Guerrero y a la maestra Mercedes Calvo, su presidenta, con quien aún no ha podido hablar. Después de la entrevista, las autoridades regresaron a Juanita a su núcleo familiar, del cual escapó, y al día de hoy se desconoce su paradero.

Se investiga a través de: #Dondeestajuanita ¿Cómo una diva puede ayudar a la causa? ¿Cómo se puede buscar justicia pese al método? Lucía Méndez revira y dice: “¿Por qué no habría de ayudarle?”.

En entrevista, la actriz y cantante levanta la voz esperando rebotar con algún cómplice que le ayude a librar a Juanita de su verdugo y conozca por fin la libertad.

¿Cómo se acercaron a ti? "Por teléfono. El caso me parte el corazón; no lo voy a permitir, ¡basta ya de estas injusticias! Estoy denunciando esto para que nos volteen a ver, es una crueldad. No pienso quedarme callada, ¡pobrecita niña! Contigo, el glamour no está peleado con ayudar... No, jamás; no lo puedo permitir.

"No entiendo por qué pasan estas cosas con las mujeres, por qué hay tanta falta de apoyo... No saben cómo me duele... Soy mujer, y ver esta situación tan tremenda es para quedarse helado: el padre la quema, la ultraja, la regala tal cual para que la violen... ¡Ese tipo debería estar preso!

Vemos tu dolor... "Sí; es que yo, antes que ser actriz, soy madre y denuncio públicamente. Voy a estar friegue y friegue para que hagan algo.

¿Temes hacer este tipo de denuncias? "De ninguna manera. Lo hago con todo el respeto para que el DIF Guerrero me haga caso y no manden a Juanita a su casa; la van a medio matar si ella regresa. Por favor, hay que hacer algo.

¿Convertirte en abuela hace ver más grave este hecho? "Creo que sí. Lo que queremos es un mejor mundo para nuestros hijos, para nuestros nietos... Si tengo que ser yo quien levante la voz, ya está; la levanto y hago lo que a mí me toca como parte de la sociedad. No porque sea Lucía Méndez, no me importa; siempre hay que dar para merecer.

