Tras demanda, retan a Alejandro Fernández y exigen que pida perdón

El pleito entre Alejandro Fernández y Emmanuel Mercado sigue dando de qué hablar, y en esta ocasión, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), por medio de la Dirección Jurídica, citó al SimiPotrillo para una audiencia de conciliación, porque el Potrillo no quiere que alguien use ese mote en el ambiente artístico. En TVyNovelas tenemos la voz exclusiva de Mercado, quien nos dio las siguientes declaraciones...

Emmanuel, ¿cómo te fue en el INDAUTOR? ¡Yo creo que ya estuvo bueno de estas juntitas! Desde el año pasado que me citó (Alejandro Fernández), otra vez aquí le di mi respuesta con mi negativa (de dejar de usar “SimiPotrillo”), porque no estoy cometiendo ningún delito, y no le queda claro a Alejandro.

Te notamos molesto… Durante todo este tiempo, su estrategia ha sido quererse ver supuestamente “buena onda”, porque hasta mencionan que no es un asunto de dinero. ¡Ah, pero en papel dicen otra cosa! Es más, hasta me han pedido que no hable con los medios de comunicación, y a mí no me van a prohibir hablar con quien yo quiera.

¿Este proceso te ha afectado en lo laboral? ¡Claro! Y no se vale, porque llevo más de tres años soportando sus mentiras e injusticias.

¿A qué te refieres? Han amenazado lugares en los que me yo presentaría y me han hecho perder contrataciones porque le provocan miedo a quienes me quieran contratar. También he estado aguantando los comentarios irresponsables que hacen en los medios diciendo cuánto supuestamente cobro, y aparte expuso mi domicilio, poniendo en riesgo la seguridad de mi familia; ya hemos sufrido atentados, y no se vale. Que se ponga a pensar qué pasaría si se dijera cuánto supuestamente cobra él, y eso no está chido, ¿verdad?

¿Crees que Alejandro Fernández está siendo injusto en tu caso? No por ser quien es o porque tenga lo que tenga, y mucho menos porque vengamos de abajo, significa que nos tengamos que arrodillar ante él ni cumplir sus caprichos egoístas.

¿Vas a ceder y dejar de usar “SimiPotrillo”? Ya se lo dejé claro: el nombre no me lo voy a quitar.

¿A qué se debe esta negativa? Porque hacerlo es aceptar que estoy cometiendo un delito, y no lo estoy haciendo. “SimiPotrillo” es una marca registrada, y es mía. Yo no sé a él, pero a mí, mi padre me enseñó a dar la cara y enfrentar los problemas, y así lo he hecho todo este tiempo sin mandar abogados.

¿Qué le dirías al Potrillo? Que por qué mejor no da la cara y se deja de estas citas. “Alejandro: si tienes fundamentos, ten el valor para demandarme y demostrar el daño que te hice. Dime cuántos conciertos no llenaste por mi culpa, dime en cuántos palenques o auditorios no te contrataron porque me contrataron a mí en tu lugar, porque dices que por mi trabajo, el público y el medio artístico se pueden confundir, ¿a poco piensas que la gente es estúpida?”.

¿Qué es lo que quieres que el cantante haga? Si no tiene argumentos, que por lo menos tenga el valor para disculparse por haber manchado mi nombre, porque yo sí los tengo bien puestos para decir el daño que me ha provocado; se supone que es de grandes reconocer sus errores. Yo siempre utilizo mi nombre, mi imagen y mi marca. Hay tantos que utilizan su nombre e imagen para vender, y a ellos no los molestan.

¿Qué es lo que sigue en este proceso? Ya se agotaron los recursos en INDAUTOR. Ahora falta que el señor me quiera demandar ante otras instancias. Pues esperaré. Creo que él debería decir cuál es el verdadero problema que tiene conmigo.

¿Estás listo para enfrentar otro proceso legal? Yo seguiré luchando y buscando justicia, y lo dejo bien claro: no lo hago para sacar algún beneficio económico. Yo, gracias a Dios, mi dinero me lo sé ganar. Los imitadores no somos delincuentes, trabajamos de forma honesta; si no nos bloquearan, a lo mejor ni imitadores seríamos.

