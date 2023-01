Tras atenderse un 'problemita' que le impedía ser papá, Faisy espera el milagrito

En dos meses, Faisy celebrará su primer aniversario de bodas con la bailarina Iratxe Beorlegui y la mejor forma de festejar será escribiéndole a la cigüeña, pues, aunque en 2022 intentaron tener a su primer hijo juntos, un “problemita” en sus testículos le impidió al conductor agrandar la familia. “Ya vamos a empezar a planear los bebés, lo que pasa es que me sometí a unos estudios el año pasado y salió que tenía varicocele, que son como unas venas inflamadas que no me permitían el flujo regular, pero nos fuimos al doctor y estamos preparándonos para cumplir ese deseo”, nos contó en exclusiva.

Para el conductor de Me caigo de risa convertirse en papá es una gran ilusión, aunque, nos dijo, Katixa, la hija que tuvo su ahora esposa en una relación anterior, ha sido como su propia hija. “A mí me llegó de seis años, entonces, me hace sentir un padre orgulloso, pero sí quiero (otro hijo) más”, nos confesó.

Y el sexo del pequeñín es lo de menos: “Soy feliz con lo que venga: niño, niña, lo que sea, sólo sé que me encantaría un hijo más”. Faisy no sólo ha experimentado la paternidad con la pequeña Katixa, de 11 años, también le tocó ser el respaldo y pilar de su madre.

“Fui casi un padre para mis hermanas, mis sobrinos, por eso me encantan los niños, así que uno más estaría bien, para tener la parejita, aunque dos niñas también estaría perfecto”.

¡SE HARÁ LA VASECTOMÍA!

Consciente de las situaciones que atraviesa una mujer para tener hijos, el también cantante nos dijo que después de ser papá, estaría dispuesto a hacerse la vasectomía, un procedimiento quirúrgico seguro y efectivo que evita los embarazos de manera permanente. “Soy un hombre criado y educado por una mujer y sé lo difícil que, de repente, puede ser la maternidad… No quiero sobrepoblar el mundo, sólo quiero ser feliz y me encantaría tener una criatura hermosa que tenga tantito mío y tantito de mi esposa. Luego sí, estaría dispuesto a cortarme los cables”, resaltó.

En estos momentos, el conductor está en una gran etapa con su mujer: “Estamos disfrutando este 2023 que lo empezamos, justamente, en España, con su familia, luego nos venimos a pasar unos días acá con la mía y la verdad es que ha sido maravilloso”. Para mantener encendida la llama de la pasión, Faisy nos dijo que, al igual que lo hace en televisión, se las ingenia en la intimidad. “Con creatividad, improvisando, generando cenas, reuniones, comidas, sorpresas y siendo muy amoroso y muy paciente”.

Su problemita: el varicocele, pero ¿qué es esto?

El varicocele es la dilatación de las venas dentro de la piel flácida que sostiene los testículos (escroto). Estas venas transportan sangre sin oxígeno desde los testículos. Un varicocele se produce cuando la sangre se acumula en las venas en lugar de circular de manera eficaz hacia el exterior del escroto. Por lo general, los varicoceles se forman durante la pubertad y se desarrollan con el transcurso del tiempo.

Pueden provocar algunas molestias o dolor, pero no suelen causar síntomas, ni complicaciones. Un varicocele puede causar el desarrollo deficiente de un testículo, baja producción de esperma u otros problemas que pueden provocar infertilidad. Es posible que se recomiende cirugía para tratar el varicocele a fin de abordar estas complicaciones.

Sigue el chisme:

Exhiben los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Shakira antes de ser famosa: a qué se dedicaba y lo diferente que lucía

Paparazzi que captó a Clara Chía lapida a Piqué: "Eres un mediocre"