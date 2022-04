Tras 13 años de ausencia, Aracely Arámbula vuelve a Televisa ¡y habla hasta de sus hijos con Luis Miguel!

La última vez que Aracely Arámbula trabajó en un proyecto de Televisa fue en 2009 cuando protagonizó la telenovela 'Corazón salvaje', en la que compartió crédito con Eduardo Yáñez.

Después de eso, Aracely hizo mudanza para trabajar en Estados Unidos donde fue la protagonista de 'La patrona', 'La doña' y 'El señor de los cielos'.

El año pasado parecía que volvería a Televisa pero finalmente el proyecto no se concretó.

Ahora, Arámbula finalmente ha vuelto a los pasillos de la televisora en la que cumplió su sueño de ser actriz: "¡Cuántos recuerdos, aquí está el foro donde hicimos Soñadoras!", dijo al caminar frente al lugar de Televisa San Ángel en el que se grabó esa telenovela, que fue su debut.

La actriz está en México desde hace unos días y este fin de semana fue al estreno de la obra 'Te amo, eres lo máximo, ahora cambia' para apoyar a su amiga Chantal Andere.

Ese día, se acusó a Arámbula de provocar un zafarrancho por no querer responder preguntas acerca de los hijos que tuvo con Luis Miguel.

Ella aclara:

"Dicen que armé zafarrancho pero no es así, yo me paré (en la alfombra roja del estreno de la obra) para que no hubiera zafarrancho. Pero como no había fin y ya se estaba cayendo Rubén (Lara, productor) pues... a veces esas cosas pasan y había cosas que no tenia caso comentarlas"