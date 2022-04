Traicionarán a Laura Bozzo y su nuevo show "no tendrá el éxito que espera"

Si la conductora pensó que todos los conflictos con la ley estaban terminados para ella, se equivocó, pues el vidente Farath Coronel le echó las cartas, y su futuro no es nada alentador.

“DE NUEVO TENDRÁ PROBLEMAS QUE PUEDEN PONER EN RIESGO SU PATRIMONIO”

“La situación legal para Laura Bozzo no se ve nada agradable, de nuevo va a tener problemas que pueden poner en riesgo su patrimonio y libertad; vendrá un desalojo o cancelación de propiedades y cuentas bancarias, también se verá involucrada en una situación de evasión de impuestos o lavado de dinero. Ella debe tener mucho cuidado, porque las traiciones vendrán de un grupo muy cercano a ella; está muy confiada, y eso le hace creer que saldrá muy bien librada de está situación, pero no será así”.

El amor y su salud emocional también están comprometidos según el tarot. “De nuevo encontrará el amor, pero amor falso, una relación que no le dará para crecer como persona; vive una situación muy delicada en su estabilidad emocional, ya que las depresiones serán más constantes. Tiene que cuidarse del alcohol y de no caer en crisis depresivas que pueda tener, ya que su camino dentro del amor no está bien; ella presenta un cuadro muy severo de daños espirituales y ancestrales”, asegura Farath Coronel.

"El regreso de Laura a la televisión tampoco será el deseado para ella. Tendrá que superar muchos obstáculos. Su nuevo show no tendrá el éxito que espera. No llenará el lugar que la pantalla necesita; veo que no durará más de seis meses y tendrá problemas muy severos con un personalidad del medio artístico que ella creía que era una persona de confianza, pero será traicionada y se meterá en problemas”, aseguró.