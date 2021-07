Toño Mauri, tras vivir un milagro, ahora dará conferencias

Tras haber vencido al COVID-19 y recibir un doble trasplante de pulmón, además de que le quitaran la vesícula y le realizaran una traqueostomía, Toño Mauri regresó a la clínica en Gainesville, Florida, donde le practicaron el trasplante, para hacerse sus primeros chequeos, y le informaron que todo salió bien.

En entrevista con TVyNovelas, el actor compartió que el diagnóstico solamente arrojó un reflujo que ya padecía, que su siguiente visita al hospital será a finales de este año y, si todo continúa así de bien, la revisión será cada año.

Toño, ¿sigues en México? "Sí, acabo de regresar de mis primeros chequeos en la clínica donde me hicieron el trasplante y, gracias a Dios, todo salió bien y regresé muy contento a México; después de estos chequeos ya no me tocan hasta fin de año otros, y ya después cada año si todo sigue normal. Me hicieron chequeo prácticamente de todo, y lo único que me encontraron fue un tema de reflujo que padecía desde antes y me lo están tratando ya con antiácidos.

¿Qué ejercicios estás haciendo como parte de tu rehabilitación? "Viene tres veces a la semana una persona y me pone ejercicios de movilidad porque estuve cuatro meses en coma y no me moví, perdí toda la masa muscular; estas terapias me ayudan muchísimo porque son específicas para lo que yo necesito, fortalecer pierna y nervios para poder caminar, entonces, estamos trabajando en equilibrio y en ponernos fuertes.

¿En cuánto tiempo estarás recuperado? "Dice el fisioterapeuta que seguramente para octubre ya estemos muy avanzados, si Dios quiere y si todo sale bien.

¿Has recuperado tu peso? "También, ahorita llevo una dieta más de proteínas y calorías; desde que salí del hospital he subido casi ocho kilos y todavía me faltarían cuatro o cinco para estar más o menos como estaba antes. Lo bueno fue que lo recuperé rápido; la verdad es que he tenido buen apetito a pesar de que me tuvieron que quitar la vesícula.

¿Por qué te quitaron la vesícula? "Cuando estuve en coma tuve un cuadro muy fuerte de una infección que me dio en la sangre, entonces se dieron cuenta de que la vesícula estaba llena de piedritas y de ahí venía la infección. Me tuvieron que operar después del trasplante; esperé como un mes y una semana, me la quitaron, y luego al final, ya para terminar y poder irme, yo tenía la traqueostomía, el doctor decidió operar para cerrarla, y ya con eso pude comer, hablar, hacer todo lo que no podía hacer antes.

¿Te quedaron secuelas del COVID-19? "No, porque cuando estuve en el hospital la primera etapa, me combatieron el COVID, y cuando me dijeron que ya estaba negativo, pensé que me iba a la casa, pero fue cuando me dijeron: “No te puedes ir porque el COVID te dañó muchísimo los pulmones”.

Además de la medicina, ¿has recurrido a algún tratamiento alternativo para tu recuperación? "No, ya ahorita con el tema del trasplante sí es muy importante que cualquier tipo de cosa que tome tengo que consultarlo

con los doctores, porque como ellos están controlando que los pulmones se ajusten a mi organismo, hay sustancias que ya no puedo comer de por vida, como la toronja, es un cítrico que inhibe el efecto de muchos medicamentos; naranja y limón no tengo problema. A mí me gustaba mucho el vino, pero no puedo volver a tomar alcohol; tienes que cambiar de hábitos, pero con tal de estar vivo y de estar con mi familia, hago cualquier cosa.

¿Has recibido ayuda psicológica para superar este proceso? "Fíjate que no, con la persona que estoy siempre es con Carla, mi esposa, que es la que ha estado conmigo todo el tiempo, y no es que sea mi terapeuta, pero ella es esa persona con la que hablo, ella lo vivió conmigo, entonces, juntos hacemos ese análisis de lo que me pasó. Ahorita estoy muy interesado en participar en un movimiento que se llama Héroes por la vida, que encabeza Vanessa Slim, y es predonación de órganos para concientizar a la gente de lo importante que es la donación.

¿Realizarás algún evento con esta campaña? "Estamos preparándola, es una campaña muy bonita, muy bien hecha, donde te explican cuál es el objetivo de la donación de órganos; en septiembre es el Día de la Donación de Órganos en México, entonces, ese día habrá un evento donde vamos a ir, si Dios quiere, e invité a José Luis Rodríguez “El Puma”, que también tuvo un trasplante de pulmones.

¿Hablas con El Puma de estos temas? "Lo conozco, hablé con él desde antes de que entrara al trasplante, le dije: “Te acabo de ver cantar en República Dominicana como si no pasara nada, cuando hace un mes estabas muy grave”, y me contestó: “Toño, esta es mi vida nueva, volví a nacer”, y me decía: “Entra y sal, que aquí te estamos esperando”.

¿Le llamaste antes de que te hicieran el trasplante? "Cuando pasó toda esta historia pensé en él, lo localicé, hable con él, y muy amable me dijo: “Dios te acompañe, encomiéndate a Dios y vas a ver que todo va a salir bien”; entonces, le escribía a mi esposa para saber cómo iba yo en el proceso, siempre estuvo pendiente, y ya cuando salí le dije: “José Luis, aquí estoy”, y me contestó: “Me da muchísimo gusto hablar con un milagro más en la vida, ahora busca la misión que tenemos, porque obviamente me queda claro que por alguna razón te quedas”, y en eso estoy, ahorita acabo de terminar de redactar mi libro, y pienso que dentro de un mes y medio podamos tenerlo listo.

El evento con El Puma, ¿será un concierto o darán conferencias? "Más que nada son conferencias, así lo visualizo; lo que se busca es que más gente lo pueda ver para que este informada y sepa qué se debe hacer si le interesa donar sus órganos.

