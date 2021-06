Toño Mauri se aferró a la vida con tal de entregar a su hija en el altar

TEXTO: HUGO MALDONADO

La hija de Toño Mauri, Carla Mauri, se casó por la iglesia con el empresario español Pablo Fernández el pasado 9 de mayo. Luego de sobreponerse del COVID-19 y de un doble trasplante de pulmón que lo mantuvieron hospitalizado durante ocho meses al borde la de muerte, llegar a este acontecimiento familiar se convirtió en un logro para el actor y su familia, y finalmente fue un día maravilloso, como todos lo habían soñado.

En entrevista, nos confiesa también si Luis Miguel, con quien mantiene una buena relación, se ha comunicado con él para conocer su estado de salud; asimismo, nos revela un secreto que le contó la última vez que habló con él, en el 2018.

¿Cómo te sientes ahora que se casó tu hija Carla?

"Feliz. Desde que comenzó mi padecimiento le pedí a Dios que me diera la oportunidad de estar ahí presente, era una meta que yo quería alcanzar y tenía doble efecto no solamente en mí, sino en mis hijos y mi esposa; Carlita me comentó que la canción que quería bailar en su boda era una que grabó mi papá; eso me dio mucha alegría, porque mi papá murió hace algunos años. Esto era una sorpresa, sobre todo para mi familia.

¿Qué canción fue? "Una típica cubana, porque mis padres son cubanos, se llama En el tronco de un árbol, y la letra es de alguien que le canta a un árbol, porque grabaron un corazón con las iniciales de los dos, y es bellísima. Mi papá no se dedicaba a cantar, pero le encantaba hacerlo.

"Conseguí que un artista cubano que vive en Miami le hiciera los arreglos y pudimos grabarla... Ya se imaginarán cuando la familia escuchó la canción. El momento en que bailé con Carla fue muy emotivo, ¡parecía que mi padre estaba ahí cantándola! Fue un momento mágico, maravilloso...

¿Lloraste con tu hija antes de entregarla en el altar? "Sí; la vi cuando ya estaba lista. No aguanté la emoción y ella tampoco. Carla sabía lo que luché para llegar a ese día, la ilusión que tenía, y ella también... Fue algo fuerte. No había nadie, estábamos solamente ella y yo y le dije: “Carla, lo más importante es que sean felices, que se respeten y confíen los dos”.

Le deseé que tengan muchos hijos; yo quisiera ser un abuelito con muchos nietos. Ellos son muy paternales; a mi hija le encantan los niños, y a Pablo también. Estoy seguro de que pronto habrá una buena noticia. Me imagino que no se van tardar mucho, porque es algo que a ellos les gustaría.

¿Qué les regalaste? "El regalo más importante fue que Dios me diera la oportunidad de estar con ella, y ese es el regalo más lindo que ambos recibimos, y que a su vez lo recibió la familia completa. Son los regalos más valiosos.

Por otro lado, ¿vas a escribir un libro para contar tu experiencia con el COVID-19? "Ya comencé a través de un escritor que toma la esencia de la historia y él la va escribiendo. Calculo que en dos meses podamos tenerlo. Es un testimonio de una experiencia que comparto con toda la intención de que a alguien le pueda servir.