Toño Mauri: "Ni todo el dinero hace funcionar algo si no es con la voluntad de Dios"

FOTO: OCTAVIO LAZCANO. Toño Mauri fue de los primeros contagiados de COVID-19 cuando todo era incierto y no había vacunas. El actor murió más de tres veces, las mismas que regresó por el frágil hilo de la fe que lo volvió un guerrero; después de estar siete meses hospitalizado, tuvo un doble trasplante de pulmón y pudo lograr lo impensable, sobrevivir, entregar a su hija Carla en el altar, y ser un testigo vivo de la fe de Dios.

Previo a la presentación oficial de su libro, en el que narra todas estas vivencias, el actor nos concedió esta entrevista. Se acomoda el saco, ajusta las mangas de su camisa y respira profundo; la mirada parece fijarse en todos los detalles, saluda, se refiere a TVyNovelas con gran cariño y comienza a contar su historia...

Han pasado casi dos años de tus peores días, ¿cómo te sientes hoy? Me siento agradecido con Dios, con mi esposa Carla, que ha sido un verdadero ángel en mi vida; agradezco a mis hijos y a la vida por ellos.

¿Cómo se pone un milagro en papel? No lo puse yo, lo puso Dios; movió mi mano para que todo esto pudiera salir. Me fui acordando poco a poco de todo, y comienza este libro con la historia de mis padres, cuando huyeron de Cuba, y de cómo conocí a mi esposa. Es la historia de toda mi vida hasta este momento. Lo cuento todo, porque de alguna manera, Dios me preparó toda mi vida para ese momento, que fue muy fuerte.

¿Siempre has sido muy creyente? Siempre. Durante la pandemia seguíamos la misa del Santo Padre desde Roma; rezábamos el rosario juntos, yo creo que por eso no perdimos la esperanza. Mientras estaba en el hospital sentía las cadenas de oración y también hablaba mucho con Dios, porque por la enfermedad no podía estar con mi familia. Él era el único que estaba conmigo, el único que me acompañaba en mi catarsis.

¿Qué pensabas en esos momentos? Fueron muchos días de hospital y fui recapitulando mi vida; me di cuenta de cosas que estuvieron bien, y otras que sólo me hicieron perder el tiempo.

¿De qué te arrepientes? De esos eventos sociales a los que fui a perder el tiempo, ya que pude haber estado más tiempo con mi familia. De eso me arrepiento, de no haber aprovechado más a mis hijos.

A veces uno no mide bien los tiempos, ¿no? Cuando uno se sabe eterno, dejas de preocuparte por lo importante, haces planes que no valen la pena; yo me creía eterno, posponía algunas cosas, y cuando pedí que me intubaran, sabía que no había vuelta atrás. Esa decisión, de alguna manera, era la antesala de la muerte.

¿Te despediste de tu familia? Quería videollamar a mi familia, despedirme, verla por última vez, pero no fue así. Les grabé un video, sólo tenía tiempo de eso porque ya estaban trayendo las máquinas, y ahí me despedí… Fue muy triste no poderlos abrazar.

¿Tu esposa qué hacía? Aguantar, hacerse cargo; ella fue siempre mi ángel, le hablaron varias veces para decirle que ya no había nada qué hacer, y ella insistía. También llevó a un padre para que me aplicara los santos óleos, ella sólo quería que me fuera en paz. Fue muy difícil porque había muchas restricciones, aun así, ella hacía lo imposible para entrar, aunque fuera vestida de astronauta.

Cuéntanos sobre el milagro que se dio con un sacerdote… Un día llamaron a mi esposa desde un teléfono privado, le dijeron que era el padre Roberto y que estaba listo para darme los santos óleos; ella se puso feliz porque no encontraba a nadie, llamó al hospital para avisar que iba a ir, pero le dijeron que no podía pasar nadie por el control de COVID. Mi esposa estaba apenada porque no tenía un número para avisarle que no podría pasar. Más tarde, el padre Roberto le llamó, le describió mi habitación, y le dijo que ya me había puesto los santos óleos; mi esposa le pregunta qué podía hacer por él, y sólo le dijo que rezara por él.

¿Luego qué sucedió? Mi esposa habló con su hermana, que tiene un canal católico, y le explicó lo que sucedió. Mi cuñada le dijo que cuando se hace presente el arcángel Rafael pasan cosas así, que él se disfraza para llegar y tiene una frase característica como la que dijo el padre, así que damos por hecho que fue un ángel. A partir de ese momento comencé a recuperarme y salí del coma. El trasplante también fue algo milagroso… Sí, porque a ningún enfermo de COVID le querían trasplantar pulmones, y luego de todo lo pasado, entendí que ni todo el dinero ni todos los recursos ni toda la voluntad hacen funcionar algo si no es con la voluntad de Dios.

¿Recuerdas algo de cuando estuviste en coma? Sí, además de que estaba muy medicado, escuchaba todo y con eso hacía historias, eran muy reales mis sueños; uno de ellos, cuando volví del coma, me hizo reclamarle a mi esposa que me había dejado solo, porque entre sueños vi cómo fuimos a una pizzería, y mis hijos y ella se fueron, y yo me quedé a dormir ahí. Yo estaba todavía enojado, y ella sonrió y me dijo que ojalá yo hubiera estado bien para ir a comer pizza en familia, que ese era un sueño para ellos en ese momento.

Esa fue una pesadilla… Totalmente; luego también soñé que estaba hospitalizado, pero en Cuba, y tenía mucho miedo era angustiante. Fue complicado entender que pasé tanto tiempo dormido, porque para mí fueron sólo cinco días.

Tu esposa también fue una guerrera... Tanto, que ella nunca le dijo a mi familia que decían que yo iba a morirme, sólo le dijo a mi hijo Toño, porque él en ese momento era el hombre de la casa.

Pese a todos los esfuerzos, ¿nunca quisiste tirar la toalla? Sí, antes del trasplante estaba cansado, ya no quería intentarlo, ya no quería más nada, pero de pronto llegaron unos pulmones, eso me alentó a creer que sí me salvaría, que sí era posible volver a vivir.

A partir de lo que pasó, ¿tomaste terapia? No, mis terapias han sido abrirme, contar mi historia; esta entrevista con ustedes, mis amigos de TVyNovelas, me hace sentir que pasé todo esto por algo, y si puedo mandar un mensaje de esperanza y fe, está bien. Para mí, cada día es un día extra, un momento que no hubiera vivido luego de lo que me pasó.

MI NUEVA VIDA, UN GRAN MILAGRO... El libro, escrito en primera persona, se presenta oficialmente este lunes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

