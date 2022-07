Toñita se fue como hilo de media contra Myriam: "Cantó de la fregada ¡y no baila nada!"

Toñita había decidido renunciar a 'Las estrellas bailan en Hoy', pero uno de los factores que la hizo recapacitar, fueron las constantes críticas de los fans de Myriam Montemayor, su ex compañera de La Academia a quien no puede ver ni en pintura.

De hecho, Toñita dijo que si ve a Myriam, se iría en contra de ella, pues sus diferencias del pasado rompieron su relación y la actitud de la ganadora de 'La Academia' no es la indicada para su rival.

La cantante expuso que los fans de su ex compañera abren cuentas falsas para hacer ruido en las redes sociales del programa 'Hoy' y pedir que la saquen. "Imagínate que te estén molestando, entonces cuando decido irme, a mí me impulsaron porque dije: 'No les voy a dar el gusto, así ande adolorida. Yo me voy a presentar y los voy a mandar a la fregada'".

Sobre pedirle a Myriam que hable con sus fans para detener los ataques, Toñita fue clara: "Si no le hice nada y aún así me atacó, imagínate si le reclamo... Ya me odia. Yo creo en el karma, las personas que hacen daño en esta vida y permiten que le hagan daño a los demás, van a recibir ese karma y les va a ir de la fregada".

Y fue más allá. Cuando Berenice Ortiz le preguntó si ha pensado en encarar a Myriam, Toñita respondió: "¡El día que la vea me la voy a madrear! Y no lo tomen a mal, ella sabe porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala. Y ya sé que no debo de hablar de ella, pero no es lo mismo que hables así, a que veas de frente a una persona...

"Han pasado cuatro años y yo sigo con la misma de 'güey, yo no te hice nada'. Si yo la veo de frente, lo siento mucho, no me voy a detener", dijo.

"Uno de los motivos por los que yo me metí a 'Las estrellas bailan en Hoy' es porque ella me acusó de que yo no bailaba absolutamente nada. Y yo sí he estado en dos concursos de baile, y si se dan cuenta, dos pies izquierdos no tengo. Y ella sí, no baila nada".

Toñita criticó la presentación de Myriam en 'La Academia': "¿La acaban de ver el domingo? ¿Bailó algo? ¡No, no baila nada! Ella jamás fue de las que bailó, baila más Miguel Ángel... Falta que ella se analice, entienda lo mal que está, y se vuelva a resetear. No sé si la vieron este domingo, pero cantó de la fregada y no puede ser que una persona después de 20 años se le acabe el aire, y más siendo profesional. Es condición, ejercicio, disciplina..."

Myriam no quiere ni mencionarla...

Debido a que Myriam estaba en el foro de 'La Academia', la prensa la abordó y la cuestionó por Toñita. De inmediato puso un alto: "De ese tema no voy a hablar ni voy a hacer nada con ella. Absolutamente nada".

Otro reportero le preguntó sobre su opinión de ver a sus compañeros triunfando en otras televisoras, así que solo comentó: "Me da mucho gusto, somos compañeros, me da gusto ver a todos mis compañeros trabajando. Soy orgullosamente de la primera generación que pues ha dado tantos frutos".