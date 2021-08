Toñita está en Televisa y lista para besar ¡a Sebastián Rulli!

Los tiempos de Toñita en otra televisora quedaron atrás. La cantante y artista que por muchos años fue vinculada por formar parte de la televisora del Ajusco, se abre paso en una nueva casa: Televisa, empresa que le brinda su primera oportunidad como actriz y cantante en una de sus producciones más exitosas de la mano de Genoveva Martínez.

“La cama” es el capítulo de Esta historia me suena Vol. 4, en el que esta talentosa mujer de piel canela actúa y canta el tema que hiciera famoso la fallecida Jenni Rivera. Será el miércoles 1 de septiembre cuando salga al aire este trabajo que tiene muy ilusionada a la originaria de Tantoyuca, Veracruz.

¿Cómo fue la experiencia de grabar un capítulo de Esta historia me suena? Fue fantástico y agradezco la oportunidad, ya que por primera vez van a escuchar a Toñita cantando con banda; se trata de una canción de Jenni Rivera, se llama La cama, y me dio tanto gusto grabarla, que para mí fue un reto porque nunca había hecho algo en ese estilo.

¿Esta es la primera vez que trabajas en Televisa? Trabajando en un programa sí es mi primera vez. Entonces no sabes la alegría inmensa que me da estar en esta empresa. Desde hace mucho andaba tocando puertas, y Genoveva Martínez me brindó esa oportunidad.

¿Cómo digieres el cambio de empresa? He sido afortunada porque me han tratado muy bien, siempre hago caso a las indicaciones porque pienso que las oportunidades se dan una sola vez y hay que tomarlas en ese momento. Es que, aparte, uno llega a una empresa nueva y no nos vamos a poner de groseros ni de fastidiosos. Simplemente vamos a hacer las cosas con gusto, con ánimo. A mí me invitaron para este capítulo y fui con toda la disposición del mundo.

"Eso, al final, te ayudará a que te traten bien; no tengo ningún inconveniente y salí contenta (de TV Azteca), aunque algunos me dijeron traidora, pero yo sólo aproveché una gran oportunidad".

Pero eso no es una traición, fue aprovechar una oportunidad en medio de tanta crisis... Así es. Yo diría que sería traición si de un día a otro me cambio de televisora, pero yo finalicé mi contrato con TV Azteca en 2007, entonces, lo que hice fue buscar una oportunidad, estuve tocando puertas mucho tiempo, y ahora que me dieron la oportunidad, debí tomarla.

Además, tú haces de todo, actúas, cantas, bailas... Claro, es que uno como artista debe ser versátil, por eso creo que decir no a estas invitaciones es como cerrarnos en nuestra propia carrera.

¿Por qué crees que no se abrían esas puertas? La verdad, no lo sé. Creo que cada cosa sucede a su debido tiempo, y conmigo pasó así. Soy una persona que, a pesar de tener 19 años de carrera, me dediqué más a la música que a la actuación, pero siento que encajo en ambas facetas.

¿Vas a seguir buscando proyectos como actriz en Televisa? Claro que sí, hasta me estoy poniendo a dieta. Ya había bajado unos 14 kilos y en esta pandemia subí un poco, pero estoy perdiendo tallas, se trata de disciplina, porque en esta carrera es importante que te vean bonita, que te vean bien físicamente. Y mira que yo tengo el cuerpecito de sabrosa, entonces, ni muy flaca ni muy gorda (risas). He entregado currículums, he visitado a algunos productores, esperando que se den más trabajos.

Quien quita y de pronto te vemos con Gabriel Soto o Sebastián Rulli en una telenovela... Ay, yo sería feliz, imagínate. Nada más besaría a Sebastián Rulli por gusto (risas). Es que cuando voy a Televisa me ha tocado ver a un montón de personas que he admirado toda la vida, ni yo me lo puedo creer.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!