Toñita a favor de tener tres hombres ¡al mismo tiempo!

Cada obstáculo que se presente frente a ti, es la señal que necesitabas para levantarte y seguir adelante con tus sueños. Es por ello que, en mis ocho preguntas, Toñita nos enseña cómo levantarse cuando estás a punto de rendirte, además de hablarnos de sus proyectos musicales y de su amor de madre.

¿Cómo va tu carrera? Dándole duro, trabajando como negra para vivir como las güeras (risas). Venimos de un sencillo llamado Infiel de medianoche, del compositor y productor Gerardo Guardia, y ahorita presentamos Y si me quedo con los dos, tema fuerte, polémico, pero vale la pena mostrarle a la gente que las mujeres tenemos ese derecho porque, primero, es nuestro cuerpo, y segundo, tenemos el derecho de no sólo amar a uno, sino hasta dos o tres. ¿Por qué no me puedo quedar con dos? ¿Por qué me tengo que quedar con uno?

¿Cómo surge? Más que nada para mostrarle a la gente que, como mujeres, hemos llegado a posiciones importantes a nivel académico, a nivel social, pero nos falta romper ese tabú de decir: ¿Por qué a las mujeres no se nos permite tener una, dos parejas o hasta tres? Y por qué a los hombres se les aplaude, pero a las mujeres les dicen: “¡Ay, es bien zorra! ¡Ay, es bien loca!”. Debe quitarse eso y respetar que es nuestro cuerpo, nuestro corazón... También nosotras tenemos corazón de condominio (risas).

Te ha tocado vivir todas las facetas de un artista: saliste de un reality, tuviste el apoyo de una televisora, firmaste con dos disqueras… y luego agárrate como puedas. ¿Cómo lo hiciste? Ahí es cuando tiene que salir la casta y con mucha fortaleza decir: “Esto es lo que me gusta, ¡de aquí soy!”. Siempre hablo con Dios y le digo: “Por favor, ¿si esto es para mí? dame una señal; y si no, también, y dime para ya no estarle jugando al güey”. Entonces pasa algo maravilloso: llegan y me dicen: “Fíjate que hay esto, ¿Le entras?”, y yo digo: “¡Gracias, Dios mío, es lo que necesitamos! Tengo la buena fortuna de que son 20 años de carrera, pero lo que pasa detrás muchas personas no lo saben, pero han sido lágrimas, han sido caídas fuertes, fuertes.

¿Alguna vez te has rajado y has querido renunciar a todo? He estado a punto, pero todo requiere de mucha determinación. A veces hay tanta sangre y tantas lágrimas derramadas que te hacen ya no querer seguir, pero aquí sigo.

¿Cómo te levantas cuando estás a punto de rendirte? Te acuerdas que tienes una pequeña que depende de ti, y que si tú le muestras que te caes y no haces nada por levantarte, ella va a aprender eso. Yo prefiero mil veces que mi hija vea que soy un ser humano que me caigo, tropiezo, cometo errores, pero de esos errores me tengo que levantar, crecer y ser más fuerte. Esa es mi mayor motivación: mi hija Sofía, que ya es una señorita a punto de cumplir 15 años. No hay mayor motivación en esta vida que los hijos, y para mí ella es mi todo.

¿Has pensado en hacer otra cosa? Gracias a Dios, sé maquillar, se peinar, más no poner uñas. Sé también la parte del canto… Sí tengo de dónde tomar, pero soy terca y me gusta cantar. Todavía tengo la esperanza de llegar a ser como los grandes: Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Celia Cruz, Lola Beltrán, Vicente Fernández… Artistas que yo realmente digo: “¡Wow, me encanta esa carrera!”.

¿Cómo decides las canciones que grabas y promocionas, y para dónde va tu carrera? Soy una persona de mucho corazón; de hecho, cuando llegó conmigo el pulse music con el que trabajamos, me mostraron canciones muy padres. Ya se iban, cuando me dijeron: “Tenemos una cumbia”. Así llego Infiel de medianoche, que cuántos infieles lo que me tocó. Y luego Y me quedo con los dos, que por qué tengo que aguantarme nomás con uno... Soy más de sentir. Sí, yo canto, tengo voz y todo el rollo, pero me encanta transmitir lo que siento.

