Toni Costa responde de una buena vez si es es gay y si engañó a Adamari López

Después de semanas de especulaciones tras confirmarse su separación con Adamari López, Toni Costa respondió a los cuestionamientos sobre su orientación sexual y su relación con la presentadora.

Y es que en medio del escándalo de sus crisis de pareja, se dijo que Toni engañó a Adamari con hombres y mujeres, por lo que de una vez por todas hizo frente a los comentarios.

Javier Ceriani logró hablar con el bailarín español para una entrevista en Chisme en vivo, donde el periodista fue directo:

"¿Engañaste a Adamari López?", preguntó Ceriani, a lo que Toni Costa dijo: "No"

Le preguntó si es gay, así que el español dijo: "¿En qué te basas? Tú sabrás, porque eres tú el que lo dices. Cada uno con el respeto con las personas. Todo es mentira. No podemos tolerar las mentiras que s hacen, porque no son justas".

"¿Te duele que te digan mantenido?", fue otra de las duras preguntas de Javier a Toni, quien contestó: "No, para nada, el tiempo pone a las personas en su sitio, y yo siempre he estado trabajando, desde los 15 años. Es normal que la gente tache, no pasa nada".

Pero el reportero insistió en la pregunta de si es heterosexual... "¿A ti te va bien hacer esas preguntas? Tú mismo te estás riendo de tus preguntas. Pero todo lo que se dice, es mentira. No tienen ni una prueba para demostrar algo así, ni una prueba, porque es mentira", dijo Toni.

Sobre que quitó a Adamari López de su foto de perfil en Instagram, el bailarín dijo: "Puedo cambiar la foto las veces que yo quiera. No hay nada más".

Y eso sí, al hablar de una reconciliación, fue optimista: "El tiempo De Dios es perfecto, cuando diga Dios, nos casaremos, si tiene que ser así".

Sobre la posibilidad de reencontrarse con Adamari, Costa dijo: "Y la habrá, ya lo verás, seguro. Soy yo quien lo está viviendo. El tiempo dirá lo mejor para cada uno".

"Siempre he querido, ella también, pero es un proceso que estamos pasando, como cualquier pareja, y que hay que respetar. El tiempo dirá, y si tiene que ser para estar juntos, lo estaremos, y si no, es porque será lo mejor para cada uno. Quién sabe. Lo que no puede hacer uno es forzar, es dañar, eso no está bien".



