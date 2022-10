Toni Costa no ganó 'La casa de los famosos' pero ya pudo comprarse CASA propia

Uno de los principales motores para entrar a 'La casa de los famosos' fue darle un hogar a su hija, y aunque Toni Costa no pudo ganar el premio principal de 200 mil dólares (4 millones de pesos), ya cumplió su sueño.

Hace unos días se mostró firmando un contrato, por lo que de inmediato se especuló si tenía algo que ver con su novia Evelyn Beltrán. Pero resultó que se trataba de los papeles necesarios para tener su casa propia.

"¡¡Familia!! Estoy feliz de compartir que sí lo logré y mi sueño se cumplió. Princesa mía, esto es por ti y para ti. Te dedico cada uno de mis logros. Te amo y estoy listo para comenzar esta nueva etapa de nuestra vida", dijo el ex de Adamari López en redes sociales con el mensaje dedicado a su hija Alaïa.

Compartió un video donde se puede ver la fachada de la casa:

En Instagram, antes de revelar que se trataba de una nueva casa, compartió: "La próxima batalla o mejor dicho, mi sueño hecho realidad, gracias Dios y cada una de las personas que me apoyan, que creen en mi y que no me sueltan estando ahí siempre presentes deseándome el bien…. A ver familia, que estoy firmando? (Y no digan: un papel jaja) Pónganse creativos en la respuesta pero no tóxicos jajajaja".

