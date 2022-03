Toni Costa admite si le fue infiel a Adamari y confiesa cuándo inició con La Bichota

Aunque Adamari López confirmó su separación con Toni Costa civilizadamente, siempre hubo duda si existió una infidelidad; sobre todo porque el bailarín dejaba pistas de un romance con Evelyn Beltrán desde 2021, aunque confirmaron su relación hasta febrero de este año.

La gran duda de muchos es si el bailarín español le fue infiel a Adamari, y al responder esa pregunta, Toni terminó por confesar cuándo se dio originalmente su romance con La Bichota.

En entrevista con Al rojo vivo, el español admitió: “Esta es una relación muy joven, llevamos unos meses, en el amor no hay tiempo… Yo conocí a Evelyn en una clase en agosto, y comenzamos a salir en septiembre, fueron 5 meses que llevaba solterito porque la separación fue a finales de abril“.

Aseguró que no fue infiel: "Ella no se metió en mi relación porque yo ni la conocía, y yo no me metí en su relación porque ella estaba separada cuando comenzamos a salir".

Toni también explicó que su hija Alaïa solo sabe que papá tiene novia, pero todavía no la conoce en persona.

Al parecer, Costa tendrá que separarse de sus dos mujeres porque aseguran que será un inquilino en La casa de los famosos, en la segunda temporada que prepara Telemundo.