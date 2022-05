Toni Costa NO PARA de hablar de Adamari López y Myrka Dellanos lo fulmina con esto

Durante su estancia en 'La casa de los famosos', Toni Costa ha sido noticia no por su personalidad o por convertirse en líder como Niurka o Laura Bozzo, sino por hablar de su ex, Adamari López.

Ha llamado la atención que, si bien menciona a su actual novia Evelyn Beltrán, el bailarín español dedica más minutos para hablar de cómo conoció a Adamari, de cómo se llevan respecto a su hija y hasta de los secretos de belleza de la presentadora. De hecho, en el cumpleaños 51 de ella, él le envió felicitaciones durante la transmisión principal en Telemundo.

Toni incluso ha dedicado tiempo, en el que las cámaras lo enfocan, para hablar del cuerpo de Adamari y que no tiene estrías:

"Ella se pone crema desde que era niña. Estuvo embarazada y no tiene ni media estría. Nada. Ha bajado de peso y no tiene estrías tampoco. Yo siempre que he vivido con ella siempre crema, siempre; acaba de bañarse y crema, pero se embadurna".

Así que en 'La mesa caliente', el programa de espectáculos en Telemundo, las presentadoras emitieron un juicio sobre la estrategia de Toni.

Giselle Blondet comentó: "Ya estoy hasta la coronilla, que hable de otra cosa, que se enfoque en otra cosa".

Verónica Bastos argumentó: "Hay cosas que en la intimidad no debiera seguir contando. Si yo fuera Adamari me sentiría incómodo de que cuente algo que no es correcto".

Pero Myrka Dellanos lo fulminó: "Yo creo que Toni está todavía enamorado de Adamari, honestamente Si yo fuese su novia estaría insultadísima de que hable más de la ex que de ella".