"Tomo partido por Ingrid": Charly Lopez confirma que no se habla con su hijo

El tiempo ha pasado y parece no ayudar en solucionar la falta de comunicación entre Charly López y su hijo Emiliano, quienes no se hablan desde hace año y medio. El integrante de Garibaldi confirmó la situación pero comprende a su hijo.

Todo ocurrió tras la demanda que interpuso Ingrid Coronado contra Charly, cuyo hijo prefirió apoyar a su mamá. Al menos así lo confirmó López: "Es por una situación que no le corresponde a él, que provocó la señora después de 18 años, que es irreal. Emiliano, como buen hijo, y me parece correcto, tomó partido por su mamá. Lo incorrecto es que yo no tenga derecho de réplica".

Charly aseguró que tiene los brazos abiertos para su hijo: "Va a ser mi hijo toda la vida. Yo espero una llamada de él. Mi teléfono está 24 horas... (mostró que tiene una foto del joven en su celular) Siempre lo traigo, es el amor de mi vida, pero tampoco puedo suplicarle por amor".

"Él tiene que entender que es un tema de papá y mamá, lo arreglaremos nosotros, y él pues, que hable conmigo y tome su decisión. Es un adulto muy inteligente, es buen chavo. A su tiempo, pero tampoco puedo obligarlo".

¿Por qué fue el pleito?

Ingrid Coronado demandó a Charly López para exigirle el pago de rentas y la mitad de la casa que compartieron cuando estaban casados, además de que lo acusó de violencia física, sexual y psicológica.

En tanto, el exGaribaldi resaltó que no le parecía justo "porque si hubiera pasado hace 17 años todo esto, ¿por qué no me demandó? ¿Por qué no hay una denuncia ante el Ministerio Público?". El presentador dijo que él ya le había pagado a Ingrid por la casa, pero perdió un documento importante.

El hijo de Ingrid y Charly confirmó la distancia hace unos meses, en una entrevista con 'Ventaneando'.

"Ahorita he estado un poquito distante pero solamente puedo desearle lo mejor en sus proyectos", dijo el joven Emiliano, quien dijo que "el tiempo dirá" si habría una reconciliación.

Ingrid Coronado confirmó en septiembre de 2022 que el caso sigue.

En una reciente entrevista, Ingrid Coronado confirmó que sus hijos no han tenido contacto con la familia de Fernando del Solar y que los chicos se están recuperando tras la irreparable pérdida de su padre.

"Yo no tengo ninguna negativa, ellos toman sus decisiones. Están muy bien, y agradezco que sean niños tan maravillosos", dijo Ingrid, quien confirmó que el pleito con Charly López sigue vigente en los juzgados.



