Tomás Goros y su experiencia COVID: "Estuve intubado 11 días"

En abril pasado, Tomás Goros libró una dura batalla contra el COVID-19, el virus lo llevó al hospital un mes y le dejó secuelas graves; afortunadamente, su estilo de vida saludable, su actitud positiva y el gran amor de su hijo lo ayudaron a dejar atrás esa pesadilla. Ahora el actor está concentrado en su regreso a los escenarios con la obra ¡Auxilio! Necesito un amante, en la que comparte créditos con Wendy de los Cobos.

Sabemos que se las vio duras hace unos meses debido al COVID-19… Así es, estuve hospitalizado casi un mes, 11 días estuve intubado, fue una situación delicada. Cuando salí del hospital tenía 18 kilos menos, estaba tremendamente débil, sin fuerza, con mucho cansancio, tan sólo ir al baño era tremendo, tenía que andar con una andadera, además, usaba tanque de oxígeno todo el tiempo, tenía dolores de cabeza, un poco de mareo… La verdad, sí salí muy dañado, pero eso sí, tenía muchos deseos de restablecerme pronto porque mi familia me necesitaba.

¿Sintió miedo? ¡Por supuesto! Cuando supe que tenía el virus pensé que iba a pasar la cuarentena en ami casa, dos o tres semanas encerrado, sintiéndome mal, siguiendo los protocolos y tomando los medicamentos, pero cuando me hospitalizaron sí sentí miedo, y más cuando después de dos o tres días el doctor me dijo: “Lo tenemos que intubar y necesitamos su autorización”. En ese momento se te va la sangre a los pies, sientes que puedes no volver. ¿Por qué se le complicó la enfermedad? Lo que pasa es que a mí no me dieron los síntomas normales de COVID-19, no perdí el olfato ni el gusto, no me dolía la garganta, no tuve tos ni fiebre, sólo tuve malestar de estómago y me dolía la cabeza; pensé que era algo estomacal y tardé demasiados días en tratarme. Cuando me hice la prueba ya era tarde, ya estaba muy mal, por esa razón acabé en el hospital.

¿Actualmente tiene secuelas? Afortunadamente ya no, me di a la tarea de cumplir con los ejercicios que me recetó el neumólogo, dije: “Tengo que salir de esto, y bien”. Asimismo, llevé una buena alimentación para recuperar mi peso de manera sana y, en mi desesperación por salir adelante, también empecé a hacer ejercicio. En un principio, caminar tres o cuatro minutos me agitaba, pero no lo dejé, al contrario, después aumenté el tiempo a 10 minutos, y luego empecé a salir a la calle a caminar 15 minutos. Actualmente, puedo caminar una hora o un poco más. Creo que todo eso influyó para que mi recuperación fuera total y saliera más rápido.

Gracias a Dios ya está al cien… Sí, hace un mes me hice un examen de tórax para ver cómo estaban mis pulmones, y un ecocardiograma para ver cómo estaba mi corazón, y todo salió perfecto, entonces, ya estoy completamente restablecido bendito Dios. Creo que si no tienes una enfermedad crónica, diabetes, sobrepeso, si no fumas, comes bien y haces ejercicio, tienes mayor probabilidad de salir adelante, pero lo que realmente te salva es el amor por las personas que te están esperando afuera, y más si tienes un hijo, que es mi caso.

Sin duda, su hijo fue su mayor motor… Desde luego, mi niño acaba de cumplir 11 años el 21 de septiembre y necesita la presencia de su padre para guiarlo. De hecho, alguien me preguntó si en algún momento pensé en desistir, si dije “ya no puedo más”, pero no, por él nunca pensé en morir; mi vida no me importaba, pero me preocupaba mi hijo, estar bien para él.

