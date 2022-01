"Tomaré medidas drásticas": Adamari López dio positivo y prefirió hospitalizarse

Después de dos años invicta, Adamari López se contagio de COVID-19 y gracias a sus redes sociales ha estado en contacto con su público, para informarles que extrema cuidados.

"Los saludo desde casa para contarles que salí positiva para covid-19. Yo pensé que me había escapado en estos dos años que llevamos de pandemia. Los quiero y recuerden que la salud es lo más importante. Cuento con sus oraciones y cariño", escribió.

Contó sobre sus síntomas, pues creyó que tenía un catarro. "Empecé a sentirme con dolor de garganta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, creo que tuve fiebre. Había dejado de ir al trabajo, me había hecho pruebas de COVID y habían salido negativas, pero después que dejé de ir a trabajar, los resultados son positivos".

"Dentro de la circunstancia estoy bien, voy a tomar medidas de precaución para estar todavía mejor. Ustedes sabrán que unos añitos atrás me puse muy malita con la influenza y a lo mejor por no ser proactiva las cosas se me complicaron mucho más, lo que no me voy a permitir en este momento. Voy a tomar medidas drásticas para estar bien y mejor", contó.

Compartió que su prueba dio positivo nuevamente.

Así que no mentía cuando dijo que extremará cuidados, por lo que prefirió hospitalizarse.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!