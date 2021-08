Tokio 2020: Herly RG, la TikToker que llegó a la TV como parte del equipo de TUDN

Ahora que finalmente han iniciado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la tiktoker Herly RG reveló cómo le llegó la oportunidad de formar parte del equipo de TUDN, integrándose como conductora, junto con Paco de Miguel, de una sección especial humorística de La jugada Tokio nos une. De esto y de cómo alcanzó la fama platicó en exclusiva con TVyNovelas.

¿Cómo llegó la oportunidad de unirte al equipo de TUDN en La Jugada Tokio nos une? "Me contactaron por medio de mi mánager, también me mandaron un mensaje a mi cuenta de Instagram, y la verdad, no me lo esperaba, se me hizo algo superchido que quisieran llevar a gente de redes sociales para trabajar en un medio tradicional.

Cuéntanos sobre tu participación... "Estoy en una sección llamada “Las + fans”, junto a Paco de Miguel; este segmento es presentando de lunes a sábado a las 22:00 horas por Canal 5, y los domingos a las 22:30 por las estrellas, y estamos reaccionando a lo mejor y a lo peor de las Olimpiadas.

¿Qué sorpresas tienes preparadas? "Principalmente estoy enfocada en ser yo, en dar mi opinión, me pueden ver más relajada que en las redes sociales; realmente me están conociendo a mí, porque normalmente cuando hago comedia, a los que muestro son a mis personajes, que también estarán presentes en las transmisiones.

Aparte de tu famoso personaje de Tomás, ¿qué otros veremos durante tu participación? "Posiblemente ande por ahí “La instructorta” que es la que le echa los kilos al ejercicio, también “La chamana mana”, quien se dedica a todo esto de los astros y seguramente hará predicciones sobre los ganadores, entonces, seguiremos con muchas sorpresas.

¿A qué te dedicabas antes de convertirte en una celebridad de internet? "Estaba estudiando Psicología, pero le puse pausa a la carrera para trabajar, porque me había independizado, y cuando finalmente decidí volver a retomar mis estudios, inició la pandemia y eso me desestabilizó económicamente.

¿Qué dice tu familia de la fama que has alcanzado? "Sienten mucha alegría, porque toda la vida me vieron haciendo videos para mi familia y ahí se quedaban, ellos los veían y se morían de la risa, y ahora mi papá, quien siempre ha sido fanático de La jugada, está muy emocionado de que yo forme parte de este proyecto; y mi mamá llora cada vez que me ve en algún lado, creo que mi familia es la más emocionada y feliz.

