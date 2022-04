Todo sobre los hijos de Luis Miguel... y por qué ha preferido mantenerlos lejos de la fama

La tormentosa relación de Luis Miguel con su padre, Luisito Rey, (a quien se le considera una especie de villano en la vida del cantante) se ha visto reflejada en la manera en que El Sol ha llevado su paternidad.

El otro elemento que ha influido de manera fundamental es lo mucho que ha sufrido Luis Miguel con la fama y la manera en la que sus fans desean conocer hasta los detalles más mínimos e íntimos de su vida.

De modo que Luismi ha tomado decisiones importantes respecto a sus hijos siempre tomando en cuenta estas dos cosas.

Michelle Salas. Durante 15 años, la existencia de una hija de Luis Miguel fue un secreto, casi un misterio. El cantante tenía 19 años cuando nació Michelle, y quizá el mayor dilema fue que ni él ni la madre, Stephanie Salas, querían una relación formal por lo que tuvieron que hacer un esfuerzo para procurar lo que pensaban sería mejor para Michelle.

Luis Miguel, por su parte, siempre pensó que lo ideal era que Michelle se mantuviera alejada de todo ese mundo de la farándula que tantas heridas le había provocado a él. No quería que fuera seguida por fotógrafos.

Lo que se sabe hasta ahora es que Luis Miguel tuvo mucho contacto con Michelle cuando era niña pero luego se alejó totalmente, convencido de que con esa acción la estaba protegiendo de los riesgos de la fama.

Cuando Michelle cumple 15 años, es ella quien decide aparecer públicamente para decir que es una orgullosa hija de Luis Miguel. Es una etapa en la que mantienen una relación estrecha y de complicidad, que se vuelve a romper cuando ella mantiene un romance con Alejandro Asensi, amigo y mánager de Luis Miguel. El cantante lo tomó como una traición y desde entonces la relación con su hija ha sido complicada.





Miguel y Daniel. La historia se repitió con los hijos que tuvo con Aracely Arámbula. “Su relación es distante”, declaró la actriz en una entrevista para la revista ‘Hola!’ en la que mostró a sus dos hijos en 2011, cuando Miguel, el mayor de ellos, apenas tenía cuatro años y Daniel tenía dos. Las razones de ese distanciamiento no son tan claras como en el caso de Michelle pero lo cierto es que desde dos antes el cantante y la actriz ya se habían separado.

Después de esa aparición de 2011, tanto Miguel como Daniel han sido cuidados por su madre Aracely Arámbula para no quedar expuestos públicamente. La actriz incluso tuvo un altercado con una periodista que abrió la puerta trasera de su camioneta para intentar captar una imagen de los niños, que ahora tienen ya 15 y 13 años.

En entrevista con TVyNovelas, Aracely Arámbula explicó las razones por las que ha decidido que sus hijos se mantengan alejados de la fama, por lo menos hasta ahora.

"Siempre hemos tenido mucho cuidado en todo, pero ese día (cuando le abrieron la puerta de la camioneta) íbamos muy relajados y contentos. Ya conocerán a mis hijos en su momento; no es que no los vayan a conocer nunca. Lo que pasa es que como mamá les pregunté: “Amores, ¿quieren que los publiquen en una revista para que la gente sepa quiénes son, que ya están grandes?”. Me dijeron que no, y hay que respetar su decisión. Deben estar muy orgullosos de ti, del ejemplo que les has dado… Sí, se sienten orgullosos de mí, y yo de ellos”.