Todo sobre la tragedia de 'Solo para mujeres' que costó la vida de Édgar Ponce

Este 5 de mayo se cumplen 17 años de la muerte de Édgar Ponce, quien viajaba en motocicleta en el Periférico de la Ciudad de México acompañado del elenco de Sólo para mujeres.

Los hombres se encontraban realizando una grabación del recorrido que hacían en motocicleta cuando fueron envestidos por un conductor que viajaba a 120 km/h sobre la vialidad; hubo heridos, pero Édgar Ponce murió.

Sergio Mayer, Alexis Ayala y Manuel Landeta, quienes formaban parte del espectáculo y también realizaban el recorrido, lamentaron la muerte de su compañero, y aunque el tiempo ha pasado, existe controversia al respecto.

Armando González 'El Muñeco' ha acusado a Sergio Mayer sobre que la tragedia pudo haberse evitado de haber contado con los permisos necesarios para grabar en vía pública.

Pero a decir de Sergio Mayer, "no necesitaba ningún permiso, no tiene nada que ver si hubieras tenido los permisos o no como para que alguien llegue y te atropelle […] Me parece la cosa más estúpida que puedes decir".

Al programa 'Ventaneando', Mayer dijo: "Había un coche atrás, había gente cuidándonos, estaban cámaras de la televisora y el hecho es que esta persona llegó a atropellarnos, entonces honestamente lo que diga 'El Muñeco' y después de 16 años lo que puedan opinar me tiene sin cuidado".

Lo que sí resaltó Sergio Mayer a mediados de 2021, es que la persona que los atropelló está libre y nunca pisó la cárcel. "Hay un asesino que se llama Luis Pascacio Muguerza que fue quien atropelló y nunca pisó la cárcel y que opinen lo que opinen las demás personas, me tiene sin cuidado".

"Nos atropelló de manera deliberada y ni siquiera pisó la cárcel, no se vale que hayamos perdido un compañero, un amigo y que una persona de manera deliberada atropelló y le quitó la vida a un ser humano y no haya pasado absolutamente nada", dijo Mayer.

'El Muñeco' dijo a Ventaneando que Mayer intentó indemnizar a la familia de Edgar Ponce, pero ellos no quisieron "y lo dejaron así... Lo que les ofrecía Sergio Mayer era una burla".

"Lo que yo sé es que les ofreció 50,000 pesos de inicio y que por cada show que tuviéramos les iba a dar lo que ganaba Edgar, como si él hubiera estado ahí, que eran 5,000 pesos lo que ganaba".

"Édgar no murió por no traer casco. Édgar murió por un impacto y estallamiento de víseras, de órganos internos. Con permiso o sin permiso, esta persona llegó y nos atropelló", dijo Sergio Mayer ante la muerte de su compañero.